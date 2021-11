Les nouveaux rendus de la Moto Watch 100 révèlent notre meilleur look à ce jour sur la smartwatch

Le mois dernier, un communiqué de presse divulgué prétendument pour le successeur de la troisième génération de Moto 360 a révélé une autre montre connectée de marque Moto. La Moto Watch 100 est le nom de la prochaine smartwatch, et une nouvelle fuite nous en donne un premier aperçu détaillé.

Les nouveaux rendus, gracieuseté de 91mobiles, montrent un affichage circulaire avec deux boutons physiques sur le côté droit. Le corps de la montre semble avoir une finition mate, tandis que les boutons semblent avoir une finition métallique. Cependant, la Moto Watch 100 n’aura pas de lunette tournante, contrairement à certaines des meilleures montres connectées Android, telles que la Samsung Galaxy Watch 4 Classic, selon le rapport.

En termes de capacité de la batterie, la nouvelle fuite corrobore également une observation précédente de la FCC. Selon 91mobiles, la Moto Watch 100 aura une batterie de 355 mAh ainsi qu’un écran LCD de 1,3 pouces et la prise en charge de la connectivité Bluetooth 5.0 au lieu de Bluetooth 5.2 comme on l’avait déjà dit.

Le prochain portable devrait inclure l’ensemble standard de fonctionnalités de santé et de forme physique trouvées dans les montres intelligentes, telles qu’un capteur de fréquence cardiaque, un suivi du sommeil, un compteur de pas, une surveillance de la fréquence cardiaque et un capteur SP02. Cependant, le nombre de modes sportifs disponibles sur le portable est inconnu pour le moment.

Il pourrait également comporter un GPS intégré, un accéléromètre, un gyroscope et des capteurs de lumière ambiante. La smartwatch devrait peser 29 grammes et mesurer 42 x 46 x 11,9 mm, avec des bracelets mesurant 20 mm de large. Il est également prétendu avoir une résistance à l’eau de 5ATM.

Il n’y a actuellement aucun mot sur son prix, mais la fuite précédente indique qu’il s’agit d’une montre connectée à bas prix. Néanmoins, la Moto Watch 100 devrait avoir une sensation premium. Il pourrait également exécuter WearOS et être dévoilé d’ici la fin de l’année.

