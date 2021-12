Les nouveaux rendus de la série Galaxy Tab S8 montrent à nouveau la petite encoche de l’Ultra

Eric Zeman / Autorité Android

Un autre rendu Galaxy Tab S8 Ultra a montré une petite encoche d’affichage. Nous examinons également les Galaxy Tab S8 et S8 Plus.

Nous avons eu notre premier aperçu du prochain Galaxy Tab S8 Ultra en octobre, montrant une encoche d’affichage dans un mouvement plutôt inhabituel pour Samsung. Depuis, nous avons également vu la vanille Galaxy Tab S8, mais nous venons de recevoir un autre aperçu de l’ensemble de la série Galaxy Tab S8.

Le leaker vétéran Evan Blass a publié des rendus de la série Galaxy Tab S8, à savoir le Galaxy Tab S8 Ultra, le Galaxy Tab S8 Plus et le Galaxy Tab S8 standard. Nous n’avons pas vu la variante Plus en particulier jusqu’à présent. Vous pouvez voir les rendus ci-dessous.

L’image du modèle Ultra montre en effet ici une minuscule encoche d’affichage, hébergeant ce qui semble être deux capteurs. Il n’est pas clair à ce stade s’il s’agit de deux caméras ou d’une caméra et d’un capteur indépendant (par exemple, Face Unlock).

Pendant ce temps, les Galaxy Tab S8 et S8 Plus partagent beaucoup de points communs sur la base de ces rendus. Ils ont des lunettes tout aussi épaisses et des emplacements de boutons presque identiques.

Il n’y a pas grand-chose d’autre à tirer de ces rendus, mais des fuites précédentes suggèrent que le modèle Ultra dispose de deux caméras arrière, d’une bande magnétique pour la station d’accueil S Pen et d’un écran de 14,6 pouces. Pendant ce temps, une fuite antérieure de Tab S8 indique également deux caméras arrière et une bande magnétique. Nous supposons donc que les deux mêmes fonctionnalités seront disponibles sur la variante Plus.

