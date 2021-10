Les nouveaux rois du home run des Playoffs de la MLB

Les Red Sox de Boston ils continuent avec les chauves-souris dans le présent Séries éliminatoires 2021 de la Ligue majeure de baseball – MLB et ce lundi ils ont implanté un enregistrer de coups de circuit dans ce cas grâce à Xander Bogaerts.

Grâce au match 4 de la série de championnats de la Ligue américaine entre les Red Sox et les Astros, l’arrêt-court Xander Bogaerts a frappé son troisième home run des éliminatoires de 2021 et ainsi l’équipe de Boston a atteint 21 dans la « Terre promise ». cette organisation dans toute l’histoire des séries éliminatoires.

La clôture de la première manche se jouait et Bogaerts a frappé Zack Greinke d’un coup de circuit, ce qui a permis aux Red Sox de mener 2-1 et d’imposer ainsi cette marque de coups de circuit en Playoffs, sans aucun doute un coup sûr qui restera. pour l’histoire de cette grande organisation de la Ligue majeure de baseball.

Coup pour l’histoire

Ces 21 circuits des Red Sox au cours des neuf matchs des éliminatoires de la MLB 2021 sont le 13e plus grand nombre de toutes les équipes en une seule série éliminatoire, et ils n’ont joué que le nombre de matchs susmentionné. Le record global est de 34 circuits établis par les Rays en 20 matchs en 2020.

En seulement 9 matchs d’après-saison, les @RedSox ont établi un nouveau record de franchise pour les RH (21) en une seule éliminatoire. pic.twitter.com/czyZHZJ4AR – Statistiques MLB (@MLBStats) 20 octobre 2021

De plus, les Red Sox ont réussi 21 circuits en séries éliminatoires, le deuxième plus grand nombre d’une équipe en neuf matchs éliminatoires, derrière les Astros de 2004 (22).

Le coup historique de Boston frappé par son arrêt-court est venu d’un curseur de 83 mph de Zack Greinke, qui a atteint 413 pieds dans le champ gauche (Monstro Verde).

Après ce coup sûr, Bogaerts a .324 AVG, .410 OBP, 1.028 OPS et .618 SLG dans les neuf matchs disputés lors des Playoffs 2021, avec 11 coups sûrs, trois circuits et six points produits en 34 présences au bâton.

Comment regarder les Red Sox Vs. Astros en direct en ligne gratuitement aujourd’hui ?

Équipes Red Sox de Boston et Astros de Houston Ils jouent aujourd’hui mardi 19 octobre 2021, le match 4 des Championship Series pour la Ligue américaine dans les ligues majeures et nous vous dirons ensuite où le regarder en direct sur la chaîne ESPN Mexico gratuitement et à quelle heure il est.