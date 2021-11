Ethereum (ETH)

Les nouveaux sommets d’Ether entraînés par la hausse de l’inflation peuvent être le point de départ d’un « rallye accéléré », déclare Goldman Sachs

AnTy1 novembre 2021

Les actifs cryptographiques se négocient conformément au point mort de l’inflation depuis 2019, a déclaré Goldman Sachs dans une note récente à ses investisseurs.

Tout comme tous les actifs, l’inflation pousse le marché de la cryptographie à la hausse, a écrit Bernhard Rzymelka, directeur général de Global Markets de la banque. Et si les pressions inflationnistes persistent, les actifs cryptographiques continueront de voir leurs prix monter en flèche.

Pour Goldman, une crypto en particulier semble prête à monter dans la stratosphère. Cette crypto est la deuxième plus grande crypto-monnaie Ethereum, qui a atteint vendredi un nouveau record historique à 4 468 $.

L’éther atteignant de nouveaux sommets, à un peu moins de 4 500 $, est « soit un signe d’épuisement et de pic… soit le point de départ d’une accélération de la reprise après une cassure plus élevée », lit-on dans le rapport. Bien que cette récente flambée semble être étirée, « le RSI n’a pas encore atteint les niveaux de surachat observés lors des sommets antérieurs du marché », a-t-il ajouté.

En hausse de 6,4% la semaine dernière et de 490% depuis le début de l’année, Ether a surperformé Bitcoin, qui n’a augmenté que de 1% au cours des 7 derniers jours et de 114% depuis le début de l’année. BTC 0,83% Bitcoin / USD BTCUSD 61 143,23 $

507,490,83 % Volume 36,74 b Changement 507,49 $ Ouvert 61 143,23 $ Circulation 18,86 m Capitalisation boursière 1,15 t 38 s Les nouveaux sommets de l’éther entraînés par la hausse de l’inflation peuvent être le point de départ d’une « accélération du rallye », selon Goldman Sachs 1 h Les revenus du mineur Bitcoin passent à 6 Plus haut depuis un mois, la difficulté d’exploitation minière enregistre une 8e augmentation consécutive de 7,85% 4 h Ce n’est pas un « achat agressif » au prix élevé de Bitcoin, mais c’est l’indication d’un « moment de crise », déclare le milliardaire technologique Peter Thiel

Pour Ether, la montée du secteur de la finance décentralisée (DeFi), qui compte 164,26 milliards de dollars d’actifs totaux verrouillés (TVL), et la manie des jetons non fongibles (NFT) sont les forces motrices.

De plus, 75 200 ETH, d’une valeur de plus de 2,5 milliards de dollars, ont été brûlés depuis la mise à niveau de Londres début août. La semaine dernière, le rallye du jeton SHIB a également contribué à brûler plus de jetons Ether, car la volatilité a entraîné une augmentation des frais sur le réseau Ethereum, contribuant ainsi à faire monter les prix de l’Ether également. SHIB 6,23% SHIBA INU / USD SHIBUSD 0,00 $

0,006.23% Volume 8.8 b Variation 0,00 $ Ouvrir 0,00 $ Capitalisation boursière en circulation de 10 t 39,08 b 38 s Les nouveaux sommets d’Ether entraînés par la hausse de l’inflation peuvent être le point de départ d’un « ralliement accéléré », déclare Goldman Sachs 2 d Web 3 et DeFi domine Coinbase L’investissement au troisième trimestre atteint la première place de l’App Store américain d’Apple. Le marché Bitcoin 3 jours n’est pas aussi exploité qu’il n’y paraît, le gaz augmente alors que l’éther atteint un nouvel ATH

Goldman Sachs voit Ether grimper jusqu’à 8 000 $ au cours des deux prochains mois si cette correction historique avec l’inflation persiste.

La toile de fond pour Ethereum semble favorable car « il a suivi les marchés de l’inflation de manière particulièrement étroite, reflétant probablement la nature procyclique en tant qu’actif » basé sur le réseau « », a déclaré Rzymelka.

« Le dernier pic des points morts d’inflation suggère un risque à la hausse si la relation principale des épisodes récents devait se maintenir. »

Le géant bancaire a mis en garde contre les swaps d’inflation américains impliquant une inflation de base du PCE à ou au-dessus de 2,5% pour les cinq prochaines années, ce qui représente beaucoup de surchauffe. En réaction à cela, le marché s’attend à ce que la Réserve fédérale annonce la réduction des achats d’actifs lors de la réunion de politique de cette semaine.

Mais encore une fois, « cela correspond plutôt bien au graphique Ethereum, suggérant un rallye à un stade avancé avec un sommet du marché à plus long terme », a déclaré Goldman.

Ethereum/USD ETHUSD

4.317.3975$82.031.90%

Volume 17,93 b Variation 82,03 $ Ouvert 4 317,3975 $ Circulation 118,17 m Capitalisation boursière 510,17 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.