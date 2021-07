Les nouveaux sports qui seront présentés en avant-première à Tokyo 2020

19/07/2021 à 17h47 CEST

Le karaté, l’escalade sportive, le surf, la planche à roulettes et le baseball sont les cinq nouveaux sports qui sera présenté en avant-première lors de l’un des événements sportifs les plus importants au monde et le plus attendu après son report en raison de la pandémie causée par covid-19 : Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. L’événement sportif je connais se disputera entre les Vendredi 23 juillet et dimanche 8 août où les cinq nouvelles disciplines complèteront un total de 33 sports.

Karaté, olympien après un long combat

Le karaté est l’un des nouveaux sports qui seront dans le Jeux Olympiques de Tokyo après une longue lutte pour faire partie de la compétition (51 ans après sa première demande, la discipline sportive sera olympique au Japon, le pays d’où elle est originaire et où, bien sûr, elle ne pouvait être absente).

Enfin, le Japon célébrera ‘les katas’, démonstrations d’une série de mouvements offensifs et défensifs dirigés contre un adversaire virtuel et le ‘kumité’, deux karatékas qui se font face dans une aire de compétition de 8×8 mètres. Parmi les noms importants (en termes d’Espagne) est Sandra Sanchez: la karatéka arrive à l’épreuve olympique en étant la meilleure de l’histoire dans sa spécialité.

Vers le ciel avec l’escalade sportive

La escalade est un autre des nouveaux sports qui seront dans le Jeux Olympiques de Tokyo mais, par curiosité, il aura des règles qui ont été modifiées pour l’événement sportif. De plus, il se tiendra encadré dans trois catégories : vitesse, escalade de blocs et difficulté.

Rapidité: deux s’affronteront athlètes sur un mur de quinze mètres. En bloc: Les athlètes grimperont un nombre déterminé de voies fixes sur un mur d’environ 4,5 mètres dans un temps déterminé. En difficulté : les grimpeurs essaieront de grimper le plus haut possible sur un mur de plus de quinze mètres élevé dans un délai déterminé.

Il est à noter que chaque grimpeur concourra dans les trois disciplines et le classement final sera déterminé en multipliant les points de chacune des positions obtenues dans les épreuves.

Le surf surprend la vague des JO

Une autre des nouvelles disciplines qui entrent dans la « vague » de Tokyo 2020 c’est lui le surf Après le Association internationale de surf ont passé plusieurs années à se battre pour que son sport fasse partie de la Jeux Olympiques de Tokyo. Le concours se déroulera dans le La plage de Tsurigasaki, au Ichinomiya (Côte Pacifique de la préfecture de Chiba).

Aussi, l’idée ce sera similaire à celui d’un événement de surf régulier– Il se composera de KO de trente minutes et de rounds à élimination directe. Au total, vingt hommes et vingt femmes peuvent participer après avoir réussi le classement dans le Jeux Mondiaux de Surf 2020.

Le salon du skateboard débarque à Tokyo

En outre, un autre sport qui sera présenté en première à Tokyo est le faire de la planche à roulettes et il le fera dans deux catégories : le rue, une itinéraire rectiligne qui imitera une rue avec des escaliers, des mains courantes, des bordures, etc. dans lequel les astuces, la difficulté, etc. et le se garer, une piste avec des pentes et des courbes compliquées.

Le baseball est à nouveau olympique

le base-ball et softball fera également partie de la Jeux Olympiques de Tokyo mais les deux disciplines, au lieu d’être libérées, rejoignent après leur dernière apparition en Pékin 2008.