Les nouveaux supermarchés de Madrid: ils n’existent pas et livrent l’achat en 10 minutes | Vie

Les achats alimentaires en ligne connaîtront une nouvelle révolution avec les supermarchés Dija et leur livraison ultra-rapide.

L’année dernière, nous avons connu une série de changements dans l’achat de produits alimentaires. La pandémie de coronavirus a causé les achats en ligne ont connu un essor important et le débarquement d’Amazon dans ce secteur a également été vu avec les produits frais qui ont été ajoutés à son offre, mais maintenant les supermarchés dits fantômes arrivent avec leur distribution très rapide.

Ce n’est pas nouveau que l’achat puisse être effectué depuis le mobile via une application, il existe différents supermarchés avec leur propre application et aussi d’autres magasins qui se chargent d’être des intermédiaires et d’ajouter la livraison à domicile. Dans cette zone se trouvent les supermarchés Dija dont nous avons déjà parlé précédemment.

Dija est une entreprise qui a commencé son voyage à Madrid et né avec un peu plus de 200 travailleurs et six établissements, bien qu’ils ne soient pas autorisés à effectuer l’achat en personne, mais en ligne. Une fois que vous avez terminé le processus d’achat, ils essaient de la ramener à la maison dans environ 10 minutes.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Ce type d’entreprise existe déjà dans d’autres pays et semble augmenter en raison de diverses causes qui vont au-delà du coronavirus, comme avoir de moins en moins de temps pour faire l’achat ou le possibilité de demander un produit urgent à un moment donné

Les 10 minutes pour le recevoir à la maison peuvent être difficiles à remplir dans certaines parties de la ville, mais, Dans le cas où vous n’arrivez pas à l’heure, Dija vous propose 3 mois d’utilisation gratuite de l’application en retour afin que vous appreniez à connaître leurs services et, accessoirement, vous y habituiez.

Comme indiqué dans AS, l’offre de produits est large et un catalogue de 2.000 avec l’idée d’atteindre 3.000 sous peu, même s’il faudra voir comment l’entreprise évolue et si elle parvient à atteindre les objectifs en termes de clients. Au moins pour le moment, il semble qu’ils gagnent en retentissement grâce à la rapidité de la distribution.

Il est également à noter que les politiques des autres entreprises ne sont pas utilisées avec les employés car elles ont toutes contrat à durée indéterminée depuis qu’ils ont commencé à travailler, donc ils restent à l’écart de certaines des controverses qui sont traitées aujourd’hui sur le marché du travail.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ces supermarchés, vous pouvez accéder à leur page officielle, où vous trouverez accès à l’application supermarché et informations générales sur leur fonctionnement: voici le lien. Notre façon de magasiner va-t-elle changer? Impossible à savoir, mais nous suivrons de près ce projet d’entreprise.