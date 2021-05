Les nouveaux téléphones de la série A de Samsung, la dernière victime de la pénurie de puces

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Les smartphones de milieu de gamme de Samsung ressentent les effets de la pénurie mondiale actuelle de puces.Les Galaxy A52 5G et Galaxy A72 seraient confrontés à des retards de lancement sur des marchés clés en raison d’un manque de chipsets, ce qui a apparemment eu un impact sur les plans de lancement mondial de Samsung.

La pénurie mondiale de puces a peut-être fait sa dernière victime sous la forme des nouveaux appareils de milieu de gamme de Samsung. Selon The Elec (via SamMobile), Samsung a retardé la sortie de ses Galaxy A52 5G et Galaxy A72 sur des marchés clés en raison de problèmes de production causés par la pénurie de puces.

Samsung aurait du mal à se procurer des chipsets auprès de Qualcomm, à savoir le Snapdragon 720G et le Snapdragon 750G – les deux puces 8 nm qui alimentent ses mid-rangers. Sans un approvisionnement fiable de ce silicium, il est impossible pour Samsung de produire un flux constant de ces appareils. Cela conduit à une pénurie sur les marchés importants.

Alors que les Galaxy A52 5G et A72 sont respectivement disponibles dans certaines régions des États-Unis et d’Europe, aucun des deux téléphones n’est disponible au-delà de ces régions.

Voir également: Les meilleurs smartphones Samsung disponibles

Les effets de la pénurie de puces sur les produits Samsung ne sont cependant pas une énorme surprise. La société a mis en garde contre cette possibilité dans un récent rapport d’investisseur. Le manque de puces de milieu de gamme est cependant une mauvaise nouvelle pour Samsung. Samsung a également affirmé que la gamme Galaxy A figurait parmi ses meilleures performances et ses meilleures perspectives de croissance en 2021.

Les prochains téléphones de Samsung sont-ils concernés?

Il n’est pas clair que les autres smartphones ou gammes de produits de Samsung sont actuellement concernés. Samsung devrait sortir prochainement une foule de nouveaux appareils, dont le Galaxy S21 FE et le Galaxy Z Fold 3. Il reste à voir si la pénurie de chipset aura un impact sur la date de lancement ou la disponibilité de ces appareils.

Notamment, les Snapdragon 720G et 750G ne sont pas exclusivement utilisés par Samsung. Plusieurs appareils Xiaomi, Realme, Vivo et Motorola utilisent les puces. On ne sait pas comment ou si la pénurie a affecté ces entreprises.