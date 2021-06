Les nouveaux téléphones Honor 50 de Huawei prendront en charge les applications Android de Google – .

in

L’ancienne filiale de Huawei Honor a annoncé mercredi un téléphone qui ressemble remarquablement au produit phare d’Android que Huawei ne peut pas encore lancer, du moins en ce qui concerne la conception de la caméra arrière. Vu ci-dessus, la série Huawei P50 a été récemment taquinée, Huawei disant qu’il travaillait à la rendre disponible pour les acheteurs. La société a fait allusion aux problèmes persistants qu’elle rencontre en raison de l’interdiction américaine qui ne lui permet pas de travailler avec des entreprises technologiques américaines comme Google lors de la création d’appareils comme le prototype Huawei P50. La pénurie actuelle de puces pourrait encore empêcher Huawei de lancer le type de téléphone qui aurait dû être disponible dans les magasins à ce jour.

La vente de Honor l’année dernière est une conséquence directe du fait que Huawei figure sur la liste des entités américaines. Honor fabrique des combinés Android économiques depuis un certain nombre d’années, y compris des options phares plus abordables. Mais l’interdiction américaine a empêché la filiale d’utiliser les applications de Google sur ses combinés. Maintenant que Honor est libéré de Huawei, la société peut reprendre l’utilisation de la version Android de Google sur les marchés internationaux, avec les applications Google. Honor a confirmé que le Honor 50 Pro et le Honor 50 prendraient tous deux en charge les applications Google cette année.

Meilleure offre du jour Ajoutez Alexa mains libres à votre voiture pour 14,99 $ au lieu de 50 $ avec cette offre Prime Day folle et anticipée ! Prix : 14,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Le design Honor 50 ci-dessous est une copie claire du P50 que Huawei a taquiné, et c’est compréhensible étant donné que les deux sociétés ont travaillé en étroite collaboration au moins jusqu’à la fin de l’année dernière. Certaines similitudes de conception sont à prévoir pendant un certain temps. Mais le Honor 50 n’est pas un combiné phare comme le P50. Pas même le Honor 50 Pro.

Les deux appareils fonctionnent sur le processeur Snapdragon 778G de milieu de gamme de Qualcomm plutôt que sur le 888. Honor indique dans son annonce que la puce 778G est associée à ses technologies GPU Turbo X et Hunter Boost pour améliorer la vitesse des téléphones et l’expérience utilisateur. Le 50 Pro est également doté d’un refroidissement par liquide VC et d’une «technologie de graphène à haute conductivité thermique» pour améliorer la dissipation de la chaleur.

Outre le processeur, les deux combinés offrent des fonctionnalités haut de gamme, notamment des écrans perforés à 120 Hz mesurant respectivement 6,57 pouces et 6,72 pouces. Un autre point fort est la vitesse de charge de la batterie. Les 4 000 mAh du 50 Pro prennent en charge une charge de 100 W et le Honor 50 est livré avec une batterie de 4 300 mAh qui se recharge à une vitesse maximale de 66 W. Le Honor 50 a besoin de 20 minutes pour atteindre une charge de 70 %, tandis que le 50 Pro atteint 90 % dans le même temps.

Conception Honor et Honor 50 Pro. Source de l’image : Honneur

Huawei a fait grand cas du vlogging dans l’annonce officielle du Honor 50, affirmant que la configuration de sa caméra et de son microphone améliorerait la capacité de l’utilisateur à capturer du contenu.

Les combinés sont dotés de caméras à quatre objectifs à l’arrière, placées dans deux modules de caméra circulaires distincts. L’un d’eux contient l’objectif principal de 100 mégapixels et l’autre comprend les trois objectifs supplémentaires, notamment des appareils photo grand angle de 8 mégapixels, macro de 2 mégapixels et de profondeur de 2 mégapixels. L’expérience de la caméra selfie varie selon le modèle. Le Honor 50 est livré avec un seul tireur de 32 mégapixels, tandis que le 50 Pro contient un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels supplémentaire.

Google a confirmé à The Verge que les appareils Honor 50 passeraient par l’examen de sécurité de Google, et « les appareils Honor auront donc la possibilité d’avoir Google Mobile Services (« GMS ») préinstallé sur les appareils compatibles, conformément aux modèles de licence et de gouvernance de Google. »

“Les consommateurs pourront faire l’expérience des smartphones et tablettes Honor équipés de GMS”, a déclaré Honor, un porte-parole confirmant que la série Honor 50 est incluse dans la liste. C’est un gros problème pour Honor, car cela pourrait l’aider à vendre plus d’unités sur les marchés internationaux où les fans d’Android demandent l’accès aux applications Google, en particulier au Play Store.

Les Honor 50 et 50 Pro seront initialement lancés en Chine, à partir de 2 699 yuans (422 $) et 3 699 yuans (578 $), respectivement. Les précommandes commencent le 25 juin dans la région, après quoi les combinés seront lancés sur les marchés internationaux.

Meilleure offre du jour Cet ensemble d’accessoires Instant Pot à 27 $ changera la donne dans votre cuisine Prix catalogue : 27,99 $ Prix : 26,59 $ Vous économisez : 1,40 $ (5%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission