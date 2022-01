Les nouveaux téléviseurs 2022 de Samsung proposent les jeux Nvidia GeForce Now et Google Stadia

Samsung dévoile aujourd’hui une nouvelle gamme de téléviseurs intelligents au CES 2022, comprenant des fonctionnalités aussi exotiques que les télécommandes alimentées par ondes radio et la prise en charge des NFT – et ils se trouvent également être les premiers ensembles Samsung depuis un certain temps à vous permettre de jouer triple-A des jeux vidéo depuis le cloud au lieu de simplement votre Xbox, PlayStation ou PC. Après une vague allumeuse en octobre, Samsung confirme maintenant que les modèles « sélectionnés » 2022 offriront explicitement l’accès à GeForce Now de Nvidia, à Google Stadia et au service de jeux en nuage Utomik dans le cadre d’un nouveau « Samsung Gaming Hub », une interface utilisateur qui Samsung a également l’intention d’étendre ses services à d’autres services.

Le Samsung Gaming Hub n’est pas seulement destiné aux jeux dans le cloud. Curieusement, la société affirme que vos consoles de jeux vidéo connectées en HDMI en feront également partie, avec des entrées de contrôleur passthrough. Cela signifie que vous pourrez peut-être jouer à des jeux sur le cloud et à des jeux sur console avec le même contrôleur, au lieu d’avoir à maintenir des contrôleurs séparés ou à apparier d’avant en arrière, avec les contrôleurs PlayStation et Xbox pris en charge au lancement. C’est également une « technologie AI Gaming » prometteuse qui créera des recommandations de jeux sur l’écran d’accueil de votre téléviseur, ce qui… d’accord, bien sûr.

Il est intéressant de voir les fabricants de téléviseurs adopter à nouveau le cloud gaming, après un certain laps de temps. Alors que LG et Samsung se disputaient tous deux les droits de diffusion en continu des jeux de Gaikai et OnLive en 2012, et que certains téléviseurs Samsung proposaient la PlayStation Now de Sony entre 2015 et 2017, ce n’est que cet hiver que LG et Samsung sont de retour dans le jeu avec Nvidia et Google. prestations de service.

Il n’est pas encore clair si les téléviseurs de Samsung offriront la meilleure qualité d’image et de son pour les jeux en nuage, car la société n’a pas été en mesure de dire si GeForce Now ou Google Stadia offriraient le streaming 4K. « Nous travaillons avec des partenaires pour apporter leurs meilleurs niveaux de service à notre plate-forme », lit-on dans une déclaration du directeur des produits de jeux Samsung Mike Lucero à The Verge. « Nous annoncerons les détails à mesure que nous nous rapprochons du lancement. »

Si vous possédez un ancien téléviseur intelligent Samsung, on ne sait pas non plus si vous aurez accès à l’une de ces fonctionnalités. « Nous commençons avec nos modèles 2022 et nous travaillons pour rendre le Gaming Hub accessible à encore plus de clients Samsung », écrit Lucero.

Il est intéressant pour moi que le Xbox Cloud Gaming de Microsoft, alias xCloud, ne fasse pas partie de ce lancement. Microsoft et Samsung se sont associés de manière proéminente sur les jeux en nuage en février 2020, et nous avons eu xCloud sur un réfrigérateur intelligent et certains téléphones Samsung Android, mais l’application Xbox pour les téléviseurs intelligents dont Phil Spencer nous a parlé en novembre 2020 ne s’est pas encore matérialisée. Il n’a été brièvement mentionné qu’en juin dernier avant – au lieu de pendant – l’exposition du jeu vidéo E3 2021.

Les téléviseurs intelligents Samsung proposent une application Steam Link depuis un certain temps, mais Lucero dit à The Verge qu’il ne fera pas partie de ce Gaming Hub.

Correction, 21 h 37 HE : Samsung dit que GeForce Now, Stadia et Utomik seront proposés via le hub, mais ne seront pas préinstallés sur les téléviseurs comme nous l’avions initialement suggéré. De plus, Samsung ajoute que les contrôleurs Xbox et PlayStation seront parmi ceux pris en charge pour le passthrough.