Les nouveaux téléviseurs intelligents 4K de Daiwa exécutent le logiciel webOS TV de LG ; affrontera les téléviseurs Xiaomi Mi au prix de Rs 34 999

Daiwa a déclaré que les deux téléviseurs seraient « fabriqués en Inde ».

Daiwa a lancé deux nouveaux téléviseurs intelligents 4K UHD abordables en Inde le mercredi 8 décembre. Les téléviseurs intelligents D43U1WOS 43 pouces et D55U1WOS 55 pouces exécutent le logiciel webOS TV de LG et prendront en charge les gammes Mi TV et Redmi TV de Xiaomi à un prix de départ de Rs 34 999.

Daiwa a déclaré que les deux téléviseurs seront « fabriqués en Inde » dans l’usine de fabrication de Greater Noida de Videotex. La marque a également déclaré qu’elle offrirait une garantie d’un an et une garantie supplémentaire d’un an sur les panneaux aux acheteurs potentiels. Les modèles D43U1WOS et D55U1WOS sont disponibles à l’achat dans les principaux magasins de détail au moment du dépôt de ce rapport.

Les téléviseurs intelligents D43U1WOS et D55U1WOS sont alimentés par un processeur ARM CA55 à 4 cœurs associé à 1,5 Go de RAM et 8 Go de stockage interne. Ils sont tous deux basés sur le logiciel webOS TV de LG et prennent en charge les commandes vocales à l’aide de la «télécommande magique» fournie ou de l’application ThinQ de LG. Les téléviseurs fonctionnent avec Alexa.

Daiwa a déclaré que les téléviseurs peuvent afficher jusqu’à 1,07 milliard de couleurs et prennent en charge HDR10 et HLG (Hybrid Log-Gamma), ainsi que ALLM (Mode automatique à faible latence) et MEMC (Motion Estimation and Motion Compensation). De plus, ils contiennent quelque chose appelé « Quantum Luminit + Technology » pour convertir intelligemment les images basse résolution en 4K.

Pour l’audio, les téléviseurs sont équipés de haut-parleurs « 20W Surround Sound Box » avec prise en charge Dolby Audio. Les options de connectivité incluent le Wi-Fi double bande, Miracast et Bluetooth 5.0.

Le téléviseur D43U1WOS de 43 pouces a été lancé en Inde au prix de Rs 34 999. Le téléviseur D55U1WOS de 55 pouces coûtera Rs 49 999 aux acheteurs.

