Les nouveaux téléviseurs Sony Bravia XR et PS5 s’entendront très bien avec les nouveaux modes de jeu | La technologie

Les nouveaux téléviseurs Bravia de Sony avec processeur 2022 XR intègrent de nouvelles fonctionnalités de reconnaissance pour PS5 qui facilitent le réglage du téléviseur pour obtenir la meilleure qualité graphique dans les jeux HDR.

Il semble qu’en portant le logo de la même entreprise sur son boîtier, le Téléviseurs Sony et consoles PS5 ils doivent être mieux compris que sur n’importe quel autre écran. Cependant, ce n’était pas exactement le cas, même lorsque certains modèles affichaient l’étiquette Ready for PS5.

La nouvelle génération de téléviseurs Sony Bravia avec Processeur XR est livré avec le label Perfect for PlayStation 5, qui tire mieux parti de la capacité standard HDMI 2.1 lui permettant de reconnaître qu’une PS5 y a été connectée pour activer automatiquement le mode Jouer et les ajustements nécessaires pour exploiter pleinement les capacités graphiques de la console NextGen de Sony.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, la console et le téléviseur établissent une communication constante permettant d’exécuter Contenu HDR avec la plus haute fidélité atteindre des niveaux cinématographiques pour les graphismes des jeux prenant en charge cette norme.

La PlayStation 5, comme la nouvelle Xbox Series X de nouvelle génération, atteint des niveaux de qualité graphique sans précédent à ce jour, au point de dépasser la capacité de nombreux téléviseurs lancés la même année.

Dans ce contexte, les constructeurs se sont attachés à atteindre les objectifs couverture maximale pour la norme HDMI 2.1 sur leurs téléviseurs afin d’étendre la bande passante et de reproduire des contenus en 4K, avec des images en HDR et avec des fréquences de 120 Hz.

Cependant, le nouvelle génération de téléviseurs Sony avec le processeur XR a fait un pas en avant et, profitant du fait qu' »il jouait à la maison », ils ont ajouté une fonction unique qui ne sera pas disponible sur les téléviseurs d’autres marques. L’une des fonctionnalités incluses dans la norme HDMI 2.1 est la reconnaissance des appareils de jeu.

Lorsque vous connectez une console de jeu ou un PC au téléviseur, celui-ci le reconnaît et active le mode Jeu du téléviseur et les fonctions dérivées également incluses dans la norme HDMI 2.1 telles que mode automatique à faible latence (ALL-M) ou le taux de rafraîchissement variable (VRR) pour améliorer l’expérience de jeu.

Qu’est-ce que ce mode impossible de faire la différence si l’appareil connecté est une PlayStation 5, une PS4 ou une XBox Series S, donc le réglage de la qualité et des performances n’est pas tout à fait exact dans tous les cas.

Nous ne connaissons toujours pas le prix des consoles, ni la date de lancement définitive, mais la question n’est pas seulement quelle console de nouvelle génération acheter, mais si nous devrons acheter un nouveau téléviseur pour en tirer le meilleur parti.

Ce qui est nouveau dans ce cas, c’est que le Le processeur Sony XR détecte qu’une PlayStation 5 y a été connectée et, en plus d’ajuster le téléviseur avec le mode Jeu pour réduire la latence et ajuster le taux de rafraîchissement, il configurer les paramètres HDR et les profils de couleurs avec le mappage des tons HDR pour obtenir la meilleure qualité d’image offerte par la PlayStation 5 dans chaque scène du jeu.

Cette amélioration de la communication se fait dans les deux sensafin que la console et le téléviseur sachent quel modèle se trouve de l’autre côté du câble HDMI.

Ceci est important car il y aura plusieurs modèles qui incluront le label Perfect for PlayStation 5, mais la même gestion HDR ne se fait pas dans un panneau LED Full Array que celui du Bravia XR X90K, qui dans les nouveaux panneaux Mini DEL Bravia XR X95K ou dans l’OLED et QD-OLED du Bravia XR A95K et A90K.

En reconnaissant le téléviseur auquel vous vous êtes connecté, le La PS5 ajuste la plage dynamique de votre HDR en adaptant les valeurs de luminance aux capacités du téléviseur ça va le montrer. De cette façon, des deux côtés, chaque appareil met tout son potentiel pour atteindre une précision d’image maximale dans les graphismes HDR des jeux.

Regardez-vous Netflix sur PS5 ? Voici comment Sony améliore la qualité d’image sur les nouveaux téléviseurs 2022

La Xbox et la PlayStation sont bien plus que des plates-formes de jeux vidéo. La disponibilité des applications de Netflix, Amazon Prime Video et d’autres plateformes de streaming pour ces plateformes a permis à de nombreux utilisateurs de les utiliser plus facilement pour regarder des séries et des films.

Comme l’a souligné Hobbyconsoles, ce n’est peut-être pas la meilleure des idées puisque le faire Le profil de couleur du mode jeu est utilisé, et non les profils cinéma calibrés pour offrir une expérience plus cinématographique lors du visionnage de films ou de séries en HDR.

Avec l’arrivée de la nouvelle génération de téléviseurs Bravia XR et leur amélioration de la communication avec la PS5, la console indiquera au téléviseur que, bien qu’il s’agisse d’un appareil de jeu, ce qui est envoyé n’est pas un jeu mais un contenu de film.

La réaction du téléviseur équipé du processeur XR sera de basculer automatiquement sur le Mode standard avec le profil de couleur le plus approprié pour voir la série avec la qualité établie par son créateur. Autrement dit, même s’il s’agit d’un appareil de jeu, le téléviseur traitera la PS5 comme s’il s’agissait d’un lecteur multimédia ou d’un Blu-ray.