Les nouveaux usuriers ! Pas seulement les banques, regardez qui prête de l’argent en ligne maintenant

Vous vous souvenez du prêteur sur gages cupide Sukhilala de la star de Nargis-Sunil Dutt Mother India ? Eh bien, le secteur des prêts d’argent a subi un changement radical depuis l’époque où des prêteurs comme Sukhilala existaient littéralement partout. Pas seulement les banques commerciales ou les NBFC réglementées par la RBI, une nouvelle classe de plateformes numériques aide les milléniaux à devenir de nouveaux prêteurs sur gage et à obtenir des retours sur investissement intéressants.

Les nouveaux usuriers sont intelligents. Ce sont des millennials, pas des banques. Armés non pas de livres de règles complexes mais de gadgets – smartphones ou ordinateurs – ils aiment respecter les règles, grâce aux marchés émergents de prêt et d’emprunt social en ligne (peer-to-peer) comme LenDenClub, SaveIN, etc.

LenDenClub se vante d’une base enregistrée d’environ 6,5 lakh d’investisseurs. Même la nouvelle application SaveIn a enregistré environ 50 000 téléchargements, dont 70 pour cent des utilisateurs constituent la population du millénaire qui est plus à l’aise avec les transactions numériques et préfère avoir des enregistrements numériques pour de telles transactions.

Un rapport récent de LenDenClub a révélé que les jeunes Indiens férus de technologie sont bien en avance sur les générations précédentes lorsqu’il s’agit d’emprunter ou même d’utiliser la plate-forme en tant que prêteurs. Les millennials appartenant à la tranche d’âge des 21-30 ans étaient les plus actifs en tant que prêteurs (54%) sur la plateforme LenDenClub. Viennent ensuite la cohorte appartenant au groupe des 31-40 ans, représentant 33 % des prêteurs.

Fait intéressant, le rapport indique que la «capitale technologique» de l’Inde, Bengaluru, est en tête du classement en termes de nombre de prêteurs, suivie de Mumbai, Hyderabad, Pune et Chennai. Le plus grand nombre de personnes ayant la plus forte demande de crédit venait également de Bengaluru. Le rapport indique que les professionnels salariés allant des CXO aux niveaux de direction intermédiaires sont en tête du classement en tant qu’investisseurs sur la plate-forme. En outre, Rs 1,81 lakh était le montant moyen de l’investissement sur la plate-forme tandis que Rs 50 000 à 1 lakh était le montant le plus préféré parmi les prêteurs.

Bhavin Patel, co-fondateur et PDG de LenDenClub, a déclaré que la pandémie de Covid-19 a accéléré la pénétration numérique dans tous les secteurs et que le secteur des prêts a également connu une transformation au-delà de l’imagination. Pendant la crise sanitaire mondiale, la génération Y a également participé activement en tant qu’investisseurs utilisant les prêts P2P en tant que classe d’actifs ambitieuse offrant des rendements lucratifs.

Jitin Bhasin, fondateur et PDG de SaveIN, a déclaré à FE Online que la génération Y est le public de smartphones le plus actif sur le plan numérique et les plus grands contributeurs à la classe ouvrière en Inde, qu’il s’agisse de salariés ou de travailleurs indépendants. « Étant très actifs dans les cercles sociaux, les milléniaux effectuent le plus entre eux des transactions pour des prêts à court terme et la taille du billet est d’environ 7 000 roupies », a-t-il déclaré.

Mais est-il sûr de prêter en ligne ? Et qu’en est-il des retours ?

« Telles que réglementées par la RBI, les plateformes de prêt peer-to-peer ne peuvent garantir les rendements. Il comporte un risque d’investissement similaire à d’autres instruments d’investissement comme les fonds communs de placement, les FD et les débentures. Cependant, le risque est diversifié grâce à de très faibles montants prêtés (jusqu’à 500 par investisseur à n’importe quel emprunteur), cela n’affecte pas les rendements du portefeuille », a déclaré LenDenClub à FE Online.

Selon Bhasin, la pandémie de Covid 19 a inauguré une nouvelle ère de transactions numériques, car les gens craignaient d’effectuer des transactions en espèces. Pendant la pandémie, les gens ont compté les uns sur les autres pour les dépenses d’urgence et imprévues et c’est à ce moment-là que les transactions numériques sur SaveIN ont connu un essor.

Sur la base des rendements observés au cours du dernier exercice, LenDenClub a déclaré qu’un investisseur peut s’attendre à des rendements nets moyens d’environ 13 % pa

« Un investisseur peut s’attendre à des rendements nets de 12 % à 15 % par an. Cependant, cela varie d’un investisseur à l’autre. La clé pour investir sur une plateforme de prêt peer to peer est la diversification – prêter des prêts à petit prix (généralement Rs 500) par emprunteur. Étant donné que le risque est réparti, les taux de prêt plus élevés représentent en moyenne 12 à 15 % par an », a déclaré LenDenClub en réponse à une question de FE Online.

