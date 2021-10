Les nouveaux utilisateurs de Huobi Global peuvent profiter d’un bonus d’inscription de 170 $

Les nouveaux utilisateurs de Huobi Global recevront un bonus. Huobi annonce un « bonus de bienvenue – un bonus d’inscription de 170 $ » pour ses nouveaux utilisateurs.

Selon une annonce récente de Huobi Global, la plateforme offre désormais un « bonus d’inscription de 170 $ » pour ses nouveaux utilisateurs. Les utilisateurs qui s’inscrivent sur Huobi Global seront éligibles pour participer à la campagne et profiter du « bonus de bienvenue ».

Huobi Global est l’un des principaux échanges mondiaux d’actifs virtuels. Il permet aux utilisateurs d’accéder à plus de 390 crypto-monnaies, dont les principales crypto-monnaies telles que BTC, ETH et ADA.

En plus de ses fonctionnalités et de ses mises à jour, Huobi Global a également annoncé qu’il allait offrir une expérience de trading unique à ses nouveaux utilisateurs. L’objectif principal de la plate-forme est son écosystème qui assure la sécurité, la durabilité et la sécurité de ses utilisateurs. En faisant de ses clients la priorité absolue, Huobi Global continue d’obtenir un succès à long terme, ce qui lui permet de conserver la position de leader sur le marché de la cryptographie.

Huobi Global est classé en 5ème position, selon Coinmarketcap. Les utilisateurs peuvent profiter de plus de 900 paires de crypto-monnaies sur la plate-forme. Les mises à jour et les progrès constants de la plate-forme continuent d’attirer davantage d’investisseurs et d’utilisateurs vers Huobi Global. La position qu’occupe toujours Huobi Global en dit long sur le fait que la plateforme de trading fonctionne conformément à toutes les lois et réglementations.

170 USD de bonus d’inscription

Afin de participer au bonus de bienvenue de Huobi Global, les utilisateurs doivent se conformer aux les termes et conditions de la campagne :

Les participants au « bonus de bienvenue » ne doivent être que de nouveaux utilisateurs. Les utilisateurs doivent terminer les nouvelles tâches utilisateur dans les 15 jours et échanger leur bonus dans les 30 jours. Les utilisateurs doivent échanger les bonus individuellement après avoir terminé chaque tâche. Chaque bonus ne peut être utilisé qu’une seule fois. Huobi Global revendique le droit de disqualifier les utilisateurs qui se livrent à des pratiques frauduleuses ou de révoquer des comptes pour toute inscription multi-compte confirmée. Les utilisateurs de Chine continentale, du Venezuela, de Singapour, d’Iran, de Corée du Nord, de Cuba, de Syrie et du Soudan ne sont pas éligibles pour cette campagne.

Si vous êtes un nouvel utilisateur de Huobi Global, vous pouvez participer et profiter de la campagne « Bonus de bienvenue ». Ne manquez pas l’occasion de recevoir son bonus d’inscription de 170 $ !

