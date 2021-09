Les nouveaux utilisateurs de la carte Apple peuvent gagner 50 $ en bonus quotidien en espèces avec la promotion Panera Bread

in

Apple s’associe à Panera Bread aux États-Unis pour une nouvelle promotion exclusive. Après s’être associés pour obtenir une remise en argent de 3 % l’année dernière, les nouveaux utilisateurs de la carte Apple peuvent désormais gagner 50 $ en espèces quotidiennes lorsqu’ils dépensent 50 $ ou plus chez Panera Bread avec Apple Pay.

Panera Bread et Apple ont annoncé la promotion dans un e-mail aujourd’hui. L’accord s’applique aux nouveaux utilisateurs d’Apple Card qui ouvrent un compte entre le 1er septembre et le 16 novembre.

Voici tous les détails d’Apple et Panera Bread :

Valable uniquement pour les nouveaux détenteurs d’une carte Apple qui ouvrent un compte du 21/09/21 au 16/11/21 et dépensent 50 $ ou plus chez Panera Bread en utilisant Apple Card avec Apple Pay dans les 30 jours suivant l’ouverture d’un compte Apple Card. Les comptes ouverts avant le 01/09/21 ou après le 16/11/21 ne sont pas éligibles. Limite d’une offre par compte. 50 $ de remise en argent sont gagnés sous forme d’argent quotidien et sont transférés sur votre carte Apple Cash après que 50 $ de transactions ont été enregistrées sur votre compte Apple Card

La carte Apple offre 1 % d’espèces quotidiennes sur toutes les transactions, 2 % sur toutes les transactions Apple Pay et 3 % sur les transactions effectuées par certains détaillants. Voici la liste complète des endroits où vous pouvez obtenir 3% de remise en argent avec Apple Card :

Stations-service Exxon et MobilNikePanera BreadApple (Matériel et services)T-MobileWalgreensDuane ReadeUber et Uber Eats

Le mois dernier, Apple a également commencé à promouvoir d’autres offres exclusives pour les utilisateurs de la carte Apple via l’application Wallet, notamment des promotions pour Apple News + et du café gratuit de Panera Bread.

Vous pouvez demander une Apple Card dans l’application Apple Wallet sur iPhone.

