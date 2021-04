Les nouveaux vaccins Covid-19 de Serum n’ont pas encore obtenu l’autorisation d’utilisation d’urgence

Serum s’est associé à une société de biotechnologie basée aux États-Unis, Codagenix Inc, pour la fabrication et la fourniture mondiales d’un autre vaccin Covid-19.

Il est peu probable que les nouvelles normes d’approbation des vaccins dans le pays accélèrent le lancement de nouveaux vaccins Covid-19 par le Serum Institute of India (SII). SII a un long pipeline, mais aucun d’entre eux n’a obtenu l’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) qui aurait assuré un lancement plus rapide en Inde.

Outre l’accord sur le vaccin Covishield avec AstraZeneca-Oxford, SII s’est associé à Novavax pour la fabrication de vaccins Covid-19 en Inde. Cependant, Novavax n’a obtenu d’EUA pour son vaccin sur aucun des marchés réglementés tels que les États-Unis, l’UE, le Royaume-Uni, le Japon ou l’OMS. Novavax prévoit de déposer une demande d’autorisation au Royaume-Uni et aux États-Unis d’ici le deuxième trimestre de 2021 et la société est sur la bonne voie pour obtenir l’EUA dans les prochains mois.

Le NVX-CoV2373 de Novavax est en essais de phase II et III. Le NVX-CoV2373 est actuellement évalué dans des essais au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Mexique, en Afrique du Sud, en Inde et en Australie. Ce vaccin est prévu pour un lancement en septembre 2021 en Inde.

Serum s’est associé à une société de biotechnologie basée aux États-Unis, Codagenix Inc, pour la fabrication et la fourniture mondiales d’un autre vaccin Covid-19. Codagenix et SII ont commencé à doser dans l’essai de phase 1 de COVI-VAC, un vaccin à dose unique, intranasal, vivant atténué pour Covid-19. Selon le PDG de Codagenix, J.Robert Coleman, COVI-VAC avait le potentiel de fournir une réponse immunitaire plus large par rapport aux autres vaccins Covid-19 et il s’avérerait essentiel à mesure que de nouvelles variantes du SRAS-CoV-2 ont émergé. COVI-VAC est une dose unique, un vaccin sans aiguille qui n’a besoin que d’un congélateur ou d’un réfrigérateur standard.

SII a un autre accord avec la société britannique SpyBiotech et a commencé les essais de phase I / II. SpyBiotech a signé un accord de licence mondial exclusif avec SII pour le développement d’un nouveau vaccin viral à particules ciblant Covid-19. SpyBiotech détient les droits exclusifs de l’Université d’Oxford pour appliquer, commercialiser et sous-licencier la technologie pour le développement de vaccins. Ils combineront la technologie de «superglue» de protéines de SpyBiotech avec l’innocuité et l’immunogénicité connues de la particule de type virus de l’antigène de surface de l’hépatite B de l’Institut du sérum pour un vaccin efficace contre Covid-19.

Serum a travaillé sur cinq vaccins candidats contre Covid-19. Deux d’entre eux sont des candidats de Serum et la société espère annoncer la disponibilité de ses vaccins d’ici la fin de 2021. SII mène également des essais de phase III sur les vaccins BCG recombinants pour améliorer la capacité innée à combattre le virus et en réduire la gravité. de Covid-19 en Inde. Ceci est considéré comme un vaccin sûr car il est administré aux nouveau-nés et se vend dans plus de 100 pays à travers le monde depuis des décennies.

Le vaccin SpyBiotech est attendu vers la fin de cette année tandis que Codagenix pourrait être lancé au début de l’année prochaine. Tous ces vaccins doivent être approuvés par les régulateurs internationaux et ne peuvent donc pas être expédiés rapidement en Inde.

