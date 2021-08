Les nouvelles amendes que la DGT a préparées pour la rentrée scolaire | Moteur

in

Ce sont les nouvelles sanctions que la Direction générale de la circulation veut lever après l’été.

Avec l’arrivée de septembre, une série de nouvelles règles de circulation seront également mises en place que vous allez vouloir connaître pour ne pas avoir de mauvaise surprise à cause d’une hypothétique amende, et c’est qu’il y a un paquet de mesures cela pourrait être approuvé prochainement par le Congrès des députés en septembre et qui affectera votre conduite.

Après un premier paquet de mesures lancé par la DGT en février, maintenant avant la fin de l’année d’autres nouvelles mesures seront approuvées qui rendront nos routes beaucoup plus sûres, mais que par contre ils pourraient t’envoyer une amende à laquelle tu ne t’attends pas.

Par exemple, dans le respect de l’environnement et pour lutter contre les nuisances sonores, la DGT veut introduire des pénalités de 100 € pour ne pas éteindre le moteur du véhicule lorsqu’il est à l’arrêt, et même pour avoir klaxonné à plusieurs reprises sans justification.

L’application My DGT vous offre divers avantages. La principale est que vous ayez la possibilité de porter votre permis de conduire avec la même validité que votre permis physique sur votre mobile.

En revanche, la norme sera durcie en ce qui concerne utiliser un téléphone portable en conduisant, et est-ce que bien qu’auparavant seul l’usage du téléphone portable était sanctionné au volant, désormais simplement par le simple fait de le porter à la main au volant entraînerait une perte de 6 points et une amende de 100 €.

En revanche, la DGT interdit installer ou transporter des mécanismes de détection de radar ou de brouilleur ou tout autre instrument visant à contourner ou à entraver le bon fonctionnement des systèmes de surveillance du trafic. Le port de ces appareils entraînerait une pénalité sous la forme de la perte de 3 points sur la carte.

En revanche, vous ne pourrez plus utiliser ces 20 km/h de plus que ceux qui apparaissent sur les routes conventionnelles pour effectuer des manœuvres de dépassement, donc à partir de septembre vous ne pourrez plus sauter la limite de vitesse stipulée pour la performance de cette dangereuse manœuvre.

Si vous possédez une trottinette électrique, la DGT étudie la obligation de porter un casque aux usagers de ce moyen de transport, mais aussi d’autres véhicules de mobilité personnelle similaires.