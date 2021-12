La roue du temps est à peine à mi-chemin de sa première saison et les annonces de casting pour la saison 2 font déjà des vagues. Lundi, Deadline a annoncé que les acteurs Guy Roberts, Arnas Fedaravicius et Greg Chillingirian rejoignaient la série fantastique. Les rôles qu’ils jouent nous en disent long sur jusqu’où ira la série dans les épisodes à venir.

Attention : il y a des spoilers pour La Roue du Temps à venir ! Amazon aurait choisi Roberts pour jouer Uno Nomeshta, Fedaravicius pour jouer Masema Dagar et Chillingirian pour jouer Ingtar Shinowa. Les trois hommes sont de nobles guerriers de la nation de Sheinar, l’un des royaumes des Borderlands chargés de défendre l’humanité contre The Blight. Les fans du livre se souviendront peut-être que le groupe de voyageurs de Moiraine se rend à Shienar vers la fin du premier livre, L’il du monde. Cela nous donne beaucoup de place pour spéculer sur la destination de la saison 1 et sur le chemin parcouru par la saison 2.

Au point où nous en sommes maintenant après l’épisode 5, « Le sang appelle le sang », il semble plausible que nous voyions le groupe atteindre Shienar rapidement. Maintenant qu’Egwene et Perrin ont échappé aux Blancs Manteaux, tout le groupe sera bientôt retrouvé à Tar Valon, qui semble être la version de la série de leurs retrouvailles à Camelyn d’après les livres. La version du livre les a ensuite fait voyager à travers « The Ways » – une dimension de poche dangereuse – guidé par Loial, les emmenant directement jusqu’à la forteresse Shienaran Fal Dara.

Une version de cela doit jouer, puisque nous avons déjà la confirmation que le seigneur Shienaran Agelmar Jagad fera une apparition dans la saison 1, joué par Thomas Chaanhing. Sandra Yi Sencindiver jouera également Lady Amalisa, mais ils pourraient facilement rencontrer le groupe sur la route d’une manière ou d’une autre sans les amener jusqu’à Fal Dara.

Si le reste des Shienarans ne sera pas présenté avant la saison 2, cela pourrait signifier que la série introduira de nouveaux obstacles pour empêcher le groupe d’atteindre Shienar dans les trois prochains épisodes. D’un autre côté, cela pourrait signifier que les Voies les mèneront directement à l’ Eyeil du monde, sauvant la visite de Shienar pour plus tard. Cela aurait du sens, puisque le groupe passe de toute façon du temps à Shienar dans le prochain livre.

Cela peut être une bonne stratégie pour rendre justice non seulement à ces personnages, mais à la culture Borderlands dans son ensemble. C’est une partie vitale de la construction du monde pour cette franchise, et il sera essentiel de bien comprendre le personnage de Lan (Daniel Henney). Passer par Shienar maintenant et revenir plus tard peut être l’une de ces choses qui ne fonctionnent tout simplement pas aussi bien à l’écran.

La roue du temps La saison 2 est en cours de tournage, avec l’acteur Dónal Finn prenant le rôle de Mat de Barney Harris. Les autres nouveaux membres de la distribution incluront Natasha O’Keeffe et Meera Syal, dont les rôles n’ont pas encore été révélés. La roue du temps Saison 1 est maintenant en streaming sur Amazon Video, avec trois autres épisodes à venir. Ils sont libérés le vendredi.