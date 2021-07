Les nouvelles archives de Gucci dévoilées au Palazzo Settimanni de Florence – WWD

Florence, Italie – En l’année de son 100e anniversaire, Gucci célèbre son héritage tout en restant résolument tourné vers l’avenir.

En collaboration avec le salon masculin Pitti Uomo, la marque a dévoilé ici ses archives, un espace saisissant de 30 138 pieds carrés conçu par le directeur créatif Alessandro Michele pour rassembler sous un même toit les créations de la marque et rendre hommage à ses 100 ans d’histoire.

Quelques invités de la presse ont été escortés à l’intérieur du bâtiment, traversant la cour à colonnades filtrant le soleil aveuglant d’un matin venteux et bleu ciel à Florence et ont été invités à découvrir l’espace niché dans la rue pavée Via delle Caldaie dans le Santo Spirito quartier.

Les archives sont conservées à l’intérieur du Palazzo Settimanni du XVIe siècle, dont les mentions remontent à 1427, situé sur la rive gauche de l’Arno, où artisans et artistes installaient leurs ateliers et ateliers et où l’aristocratie de la ville a construit leurs somptueuses villas près du palais Pitti, où la famille Médicis s’était installée.

Le Palazzo Settimanni a été acquis par Gucci en 1953 et au cours des sept décennies a été adapté pour contenir la première usine florentine de la marque, ainsi que des ateliers et une salle d’exposition. Des signes de son passé pouvaient être perçus dans sa version restaurée dirigée par la maison sous la direction de Michele, qui a cherché à ramener l’espace multicouche à sa beauté ancienne.

Les archives de cinq étages, dont le rez-de-chaussée et le sous-sol, ont été débarrassées de quelques ajouts récents pour révéler des traces de décors, de fresques en trompe-l’œil et de peintures murales, qui s’étalent sur trois siècles du 17e au 19e. Les travaux de rénovation du palais comprenaient la suppression d’un revêtement des années 90 du hall d’entrée pour laisser filtrer la lumière naturelle à travers le portique.

En clin d’œil à son passé polyvalent et au quartier environnant regorgeant d’ateliers, Gucci a enrôlé des artisans locaux pour travailler sur la rénovation, y compris pour le carrelage en terre cuite vu sur plusieurs étages.

Des détails tels que les meubles, les vitrines, jusqu’aux lampes et aux poignées de chaque porte – ces dernières moulées en forme de ciseaux – étaient destinés à exalter l’artisanat de la maison, que les archives visent à mettre en lumière et à préserver.

« Le palais Settimanni, désormais libre d’ajouts antérieurs, se transforme en un lieu magique auquel j’ai redonné une sensation de porosité : vous le traversez, l’air y pénètre, vous pouvez le parcourir comme s’il s’agissait d’un voyage. Je suis poreux, absorbant, perméable », explique Michele. « J’ai redonné au palais une aura de conte de fées qui, par exemple, permet au petit hall d’entrée de devenir une porte d’entrée vers une dimension onirique. Je l’ai envisagé comme une sorte de lieu secret au sein de la maison, un sanctuaire intérieur d’où l’on part pour les terres saintes de Gucci », a-t-il déclaré.

Gucci a fait appel à Valerie Steele, directrice et conservatrice en chef du musée du Fashion Institute of Technology, qui a offert son œil de conservatrice pour l’aménagement de certains des espaces.

« Les archives sont un palais de la mémoire », a-t-elle déclaré. « Loin d’être un grenier poussiéreux, c’est un système dynamique de production de connaissances et d’inspiration. Les archives reposent sur la volonté de collecter et de catégoriser les objets du passé, non pas par nostalgie, mais parce que le style des objets évolue avec le temps. Ce rapport au temps signifie qu’une marque comme Gucci, qui a 100 ans d’histoire, développe des archives afin de faire vivre un patrimoine culturel tangible, aujourd’hui et pour l’avenir.

Chaque salle des trois étages d’exposition à l’intérieur du palais est consacrée à un thème – et une catégorie de produits – différents en hommage à l’histoire de la marque et nommée d’après le lexique de Michele pour la maison, dont « Radura » regroupant céramique et articles ménagers ; “Herbarium” pour les objets de papeterie vintage et “Maison de L’Amour” pour les articles de loisirs des années 60 et 70, qui comprenaient des tasses à sirop vintage et même un miroir décalé encadré d’un cornet doré.

Le rez-de-chaussée est entièrement dédié aux accessoires, les sacs à main vintage occupant le devant de la scène dans la salle « Swan », où différentes versions de styles emblématiques, dont les sacs Bamboo et Jackie, sont exposées dans des boîtiers en verre et en acier et retracent leur évolution au fil des prouver leur capacité à résister à l’épreuve du temps. Un sac à main de 1955 comportait le mors d’origine qui est devenu un élément de signature de la maison. De nombreux styles sont méticuleusement conservés à l’intérieur d’armoires avec une poignée en forme de roue de bateau, comme dans la salle “Hortus Deliciarum”, l’ancien jardin du palais avec une fontaine ancienne.

La salle de miroirs adjacente, appelée « Le Marché des Merveilles », met en valeur les créations de bijoux de la maison au fil des ans, tandis que les créations de petite maroquinerie et de bagages ont chacune un espace dédié au rez-de-chaussée. En particulier, les bagages sont exposés à l’intérieur de la salle « 1921 Rifondazione », du nom de l’année de création de l’entreprise.

Le premier étage est dédié au prêt-à-porter, aux chaussures et aux accessoires textiles tels que les écharpes, les twills et les cravates dont certains foulards arborant des motifs que l’illustrateur et peintre Vittorio Accornero de Testa a créés pour la marque, comme le motif Flora signature développé en 1966 Les dessins préparatoires du peintre sur papier sont accrochés aux murs. D’autres salles à l’étage abritent des pièces et des chaussures rtw, cataloguées selon l’année et la saison de leur première présentation. Ici aussi, les chambres portent le nom du lexique de Michele, avec des surnoms tels que “Aveugle Par Amour” et “Alchemist’s Garden”.

Célébrant ses références sur le tapis rouge, Gucci a installé une pièce appelée “Sérapis”, qui abrite un coffre au trésor de haute technologie grandeur nature. Sur demande et avec l’aide d’un technicien dédié, la poitrine s’ouvre pour révéler certaines des robes de tapis rouge les plus connues de Michele suspendues à des mannequins, y compris des looks arborés par des célébrités telles que Lana Del Rey, Bjork et Dakota Johnson.

« Ma tâche consistait à ramener de nombreux objets à la maison, en les aidant virtuellement à retourner dans la famille. Vers un lieu qui préserve ostensiblement le passé, mais qui est en réalité un pont vers le contemporain. Un bâtiment ancien est un être vivant. Comme la mode », a déclaré Michele.

Visant l’espace pour faire le pont entre le passé et le présent de la maison légendaire, les archives Gucci – qui ne sont pas ouvertes au public – sont également sur le point d’accueillir l’initiative Gucci Education, qui offre aux employés des opportunités d’éducation et de formation. L’espace florentin accompagnera la plate-forme et la communauté d’éducation en ligne de la marque, qui propose déjà des formations dans des domaines tels que la vente au détail, la chaîne d’approvisionnement, le numérique et les ressources humaines.

Comme indiqué, en 2018, Gucci a également installé l’« École de l’Amour », atelier organisé dans le complexe industriel ArtLab de l’entreprise dédié à la maroquinerie et aux chaussures, qu’il a baptisé la même année à Scandicci, près de Florence.