Les nouvelles avancées de l’IA modifient les soins de santé tels que nous les connaissons

Pendant la majorité de 2020, le monde a vu le secteur de la santé s’efforcer de comprendre et de prévenir Covid-19. Et lorsque les vaccins ont commencé à être déployés neuf mois après le début de la pandémie, il était clair que les nouvelles applications technologiques étaient la clé des options de soins de santé préventifs et de traitement.

Source: Shutterstock

L’intelligence artificielle (IA) est l’une des principales clés de l’avancement de la technologie des soins de santé au cours de l’année écoulée. L’IA a non seulement aidé à créer le vaccin Covid-19, mais elle aide également les médecins.

Dans Market360 d’aujourd’hui, je veux parler d’une nouvelle avancée de l’IA dans le domaine de la santé qui vient de se déployer ce mois-ci. Alors, allons-y directement.

La télésanté est devenue cruciale pendant la pandémie et continuera d’être utilisée même après la fin de la pandémie pour rendre les visites médicales encore plus pratiques pour les patients. Mais tous les médecins ne peuvent pas utiliser les options de télésanté pour diagnostiquer les patients, lorsqu’un diagnostic oblige souvent le médecin à toucher le patient afin de diagnostiquer quel est le problème.

Eh bien, ce problème a été résolu dans un coin important du monde dermatologique avec l’aide de la technologie IA. Les scientifiques de l’IA ont inventé un algorithme permettant d’identifier et de dépister le mélanome à un stade précoce, un type de cancer de la peau responsable de 70% des décès par cancer de la peau dans le monde.

L’ancien processus de dépistage du mélanome impliquait généralement que le médecin inspecte visuellement toute zone suspecte, puis effectue une biopsie pour rechercher un cancer de la peau. Cependant, il était également inefficace en raison du niveau parfois élevé de lésions qui devaient être testées pour être sûr que le patient serait exempt de mélanome.

La détection précoce du mélanome avec le nouvel outil d’IA peut éviter les tracas et le danger de ces étapes avec un diagnostic sur place.

L’algorithme d’IA a été créé avec l’aide de patients soumettant plus de 20000 photos de lésions suspectes à partir de leurs appareils personnels et de médecins cataloguant les images comme sûres ou non. L’équipe a constaté que les médecins pouvaient identifier des lésions suspectes plus de 90% du temps. Ces informations ont été programmées dans un algorithme d’IA et peuvent désormais être utilisées à la maison avec votre propre appareil photo pour smartphone.

Mon jeu dans le secteur des technologies de la santé

La réalité est que l’IA change la donne, c’est pourquoi j’ai fait le plein d’actions liées à l’IA dans Investisseur de croissance. Permettez-moi de vous donner un exemple de stock que j’ai recommandé dans le secteur de la santé…

Systèmes Veeva (NYSE:VEEV) est l’un des principaux fournisseurs de solutions logicielles cloud pour le secteur des sciences de la vie. Les solutions de la société aident les entreprises pharmaceutiques et des sciences de la vie à utiliser des architectures et des applications mobiles basées sur le cloud pour leurs entreprises.

Veeva utilise la technologie de l’IA de différentes manières, du traitement et du stockage des données à la simplification et la sécurité d’utilisation des outils. Veeva utilise son programme d’apprentissage automatique breveté pour extraire les données de sécurité des médicaments de sa vaste base de données de sources dans un format facile à comprendre.

Leur modèle logiciel basé sur le cloud améliore l’évolutivité tout en visant à réduire le temps et les efforts de saisie manuelle. Cela permet d’économiser du temps et de l’énergie pour les organisations de soins de santé qui utilisent leurs services ainsi qu’une solution de secours pour vérifier la sécurité des médicaments.

VEEV n’est pas mon seul Investisseur de croissance stock utilisant la technologie de l’IA pour faire passer leur entreprise au niveau supérieur. Si vous êtes intéressé par les autres actions liées à l’IA que je recommande, Je vous encourage à vous inscrire dès aujourd’hui à Growth Investor.

Une fois que vous l’aurez fait, je vous donnerai trois rapports gratuits, 3 actions alimentant le boom de l’IA de 150 billions de dollars, 3 jeux pour l’opportunité de batterie de 12 milliards de dollars et La société One AI s’apprête à accaparer le secteur en plein essor de la cybersécurité. Lisez-les ici maintenant.

L’Editeur (Louis Navellier) déclare par la présente qu’à la date de cet e-mail, l’Editeur (Louis Navellier) détient, directement ou indirectement, les titres suivants qui font l’objet des commentaires, analyses, opinions, conseils ou recommandations dans, ou qui sont autrement mentionnés dans l’essai présenté ci-dessous:

Systèmes Veeva (VEEV)

Louis Navellier, qui a été qualifié de «l’un des gestionnaires de fonds les plus importants de notre temps», a brisé le silence dans cette vidéo choquante «tout dire»… exposant l’un des événements les plus choquants de l’histoire de notre pays… et celui qui bouge chaque L’Américain doit faire aujourd’hui.