Les nouvelles aventures de REM en hi-fi fêtent leurs 25 ans avec une réédition

Craft Recordings célèbre fièrement le 25e anniversaire de REM dixième album studio, New Adventures in Hi-Fi, avec une réédition spéciale prévue pour le 29 octobre.

L’édition de luxe 2-CD/1-Blu-ray remplie de bonus offre une mine de contenu audiovisuel, y compris l’album récemment remasterisé, 13 faces B et des raretés, un film de projection en extérieur de 64 minutes inédit ( montré sur des bâtiments dans cinq villes en 1996 pour promouvoir la sortie originale de l’album), et un EPK de 30 minutes inédit.

De plus, le Blu-ray propose de nouvelles aventures en Hi-Fi dans un son époustouflant en haute résolution et en son surround 5.1, ainsi que cinq clips vidéo restaurés en HD, dont « Bittersweet Me », « Electrolite » et « E-Bow the Letter ». Logée dans un livre à couverture rigide de 52 pages, la collection comprend des photographies d’archives, dont beaucoup n’ont jamais été publiées, ainsi que de nouvelles notes d’accompagnement du journaliste Mark Blackwell et des réflexions des quatre membres originaux du groupe, ainsi que de Patti Smith, Thom Yorke, et le producteur Scott Litt.

Une édition étendue est également disponible sous forme de 2 CD ou de collection numérique, y compris l’album remasterisé ainsi que les faces B et les raretés. Le 2-CD propose une affiche exclusive de 24″ x 24″ et quatre cartes postales à collectionner, ainsi qu’un livret contenant de nouvelles notes d’accompagnement et des photos d’archives. De plus, le nouvel album remasterisé sera disponible sous forme de set de 2 LP, pressé sur un vinyle de 180 grammes, avec des laques coupées par Kevin Gray chez Cohearent Audio.

Disponible via les plateformes numériques aujourd’hui, avant l’album, est le single “Leave – Alternate Version”. Enregistré à l’origine pour la bande originale de A Life Less Ordinary, le single propose une version obsédante, clairsemée et sans sirène de la piste de l’album de New Adventures « Leave », pour laquelle Michael Stipe a réenregistré les voix. Selon Stipe, « en fait, je préférerais peut-être cette version à celle qui est sur le disque… Eh bien, je ne dirais pas que je la préfère, elle raconte juste une histoire différente avec les paroles. »

Sorti pour la première fois en septembre 1996, New Adventures in Hi-Fi reste l’un des albums les plus acclamés et est un favori parmi les membres du groupe et les fans. L’album a été un succès mondial, obtenant la certification platine aux États-Unis et culminant au n ° 2 du Billboard 200. Ailleurs, l’album est devenu n ° 1 dans plus d’une douzaine de pays, dont l’Australie, le Royaume-Uni et le Canada. De manière critique, New Adventures in Hi-Fi a reçu de nombreux éloges et a été nommé l’un des meilleurs albums de l’année par des médias tels que Rolling Stone, Spin, Mojo, Entertainment Weekly et le NME. Au fil des décennies, le titre est devenu culte, plusieurs rétrospectives de presse le classant parmi les meilleurs albums du riche catalogue de sorties de REM.

Enregistré au sommet de leur gloire, New Adventures in Hi-Fi marque également le dernier album de REM avec le batteur et membre fondateur Bill Berry, qui a quitté le groupe à l’amiable l’année suivante. Peut-être le plus remarquable, cependant, est que l’album a permis au groupe d’adopter une approche créative unique : écrire et enregistrer une grande partie du LP sur la route, lors de leur tournée « Monster » de 1995.

Bien qu’écrire de nouveaux morceaux sur la route n’ait pas été un exploit inhabituel pour REM, New Adventures ne ressemblait à rien de ce qu’ils avaient fait auparavant. Au début de la tournée, le groupe a cherché à créer un récit de voyage abstrait documentant chaque émotion et chaque expérience au fur et à mesure qu’elles se produisaient. “Nous voulions faire un disque sur la route sans chanter sur la route”, explique le bassiste Mike Mills dans les notes de pochette. “L’idée était que le sentiment d’être sur la route se manifesterait dans le son et la sensation du disque lui-même.”

Le groupe a voyagé avec un camion d’enregistrement mobile, capturant de nouvelles chansons sur 8 pistes pendant les balances (ainsi que dans diverses zones des coulisses et dans le bus de tournée). « L’idée était : « mettons-nous au défi » », a déclaré le guitariste Peter Buck à Blackwell. « Mon sentiment était que cela montrerait exactement où nous en sommes en ce moment d’une manière que peut-être certains des disques ne le font pas du tout. Ce record était juste une tentative d’être qui nous étions à ce moment-là.

La sortie d’un an, qui a commencé en janvier 1995, a marqué la première tournée de REM en six ans. En tant que l’un des plus grands groupes au monde, le quatuor a joué dans des arènes bondées à travers l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Australie et le Japon, avec le soutien d’artistes comme Sonic Youth et Radiohead. Mais en cours de route, la tournée a été entachée d’urgences médicales. En mars, Berry s’est effondré sur scène à cause d’un anévrisme et a passé le mois suivant à récupérer. Mills, quant à lui, a subi une chirurgie intestinale en juin. Un mois plus tard, Stipe a subi une intervention chirurgicale d’urgence pour une hernie (qui, affirme-t-il, s’est produite lors de l’interprétation de la chanson “Undertow”).

Après le retour du groupe d’une série de dates mouvementées, mais très réussies, ils sont entrés en studio avec leur producteur de longue date, Scott Litt, pour enregistrer quelques derniers morceaux et mettre la touche finale à d’autres. Parmi eux se trouvait l’épopée « Partir » d’une durée de sept minutes ; « E-Bow the Letter », avec les choeurs de la légendaire auteure-compositrice-interprète Patti Smith ; “New Test Leper”, que Buck proclame est sa chanson REM préférée; et “How the West Was Won and Where It Got Us”, l’une des nombreuses chansons de l’album inspirées par les expériences de Stipe vivant à Los Angeles.

À sa sortie, New Adventures in Hi-Fi a marqué le plus long album studio de REM, avec une durée totale de 65 minutes. Rempli de récits cinématographiques, d’effets obsédants et de notes dissonantes, New Adventures in Hi-Fi a trouvé REM explorant divers territoires sonores, en particulier dans des chansons comme “Low Desert”, qui, décrit Berry, est “juste poussiéreux et un peu lent et c’est marécageux … Je me sens isolé quand j’écoute cette chanson, mais c’est une bonne chose. Stipe ajoute que la chanson propose des questions telles que : « Que faisons-nous dans le désert ? Que faisons-nous dans l’Ouest américain ? Que faisons-nous dans cet endroit invivable, inhabitable ?’ » D’autres morceaux, comme « Departure » ​​et « The Wake-Up Bomb », délivrent des vibrations rock REM classiques.

Le groupe revient sur New Adventures in Hi-Fi avec une grande fierté. Buck, peut-être, le résume le mieux. « La plupart des disques, tu vas en studio et tu les fais juste. Et des années plus tard, tout ce dont vous vous souvenez vraiment, c’est vaguement où vous êtes resté, les chansons et le processus d’enregistrement. Mais celui-ci, je m’en souviens de tout. C’était une expérience. C’était foutrement dur, mais nous avons fait un disque. Et c’était aussi difficile que tout ce que j’ai jamais fait.

Précommandez Nouvelles Aventures en Hi-Fi.