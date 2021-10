Les nouvelles bandes-annonces de Gotham Knights & Suicide Squad confirment les dates de sortie en 2022

Gotham Knights sortira l’année prochaine (Warner Bros. Games)

L’événement DC Fandome a vu la sortie de nouvelles bandes-annonces pour deux nouveaux jeux DC Comics, mais aucune séquence de gameplay ni date de sortie.

Compte tenu de l’accueil réservé aux jeux Batman: Arkham, il est très étrange de voir comment Warner Bros. a levé le pied de l’accélérateur en ce qui concerne les jeux vidéo basés sur les bandes dessinées de DC, alors même que leur division cinématographique tentait d’établir un nouvel univers cinématographique.

Cela fait maintenant plus de six ans que Batman: Arkham Knight et à part le combattant individuel Injustice 2, qui lui-même a maintenant plus de quatre ans, c’était le dernier jeu DC à gros budget sur consoles. Cependant, l’événement DC Fandome du week-end a confirmé que la sécheresse se terminera l’année prochaine avec deux nouveaux matchs.

Gotham Knights et Suicide Squad: Kill The Justice League ont tous deux été retardés en raison de la pandémie et bien qu’ils n’aient pas encore de dates de sortie spécifiques, leurs nouvelles bandes-annonces promettent toutes deux une sortie en 2022.

Les bandes-annonces ne donnent cependant pas beaucoup de nouvelles informations et bien que celle de Suicide Squad soit assez amusante, il n’y a toujours aucun signe de gameplay réel. Bien qu’une fois de plus, il soit implicite d’être principalement un tireur avec même King Shark brandissant une arme à feu.

Vraisemblablement, lui, le capitaine Boomerang et Harley Quinn ont leurs propres astuces uniques, bien que le truc de Deadshot ait toujours été qu’il soit un… bon tireur.

Aucun d’entre eux n’a de super-pouvoirs, donc c’est toujours un mystère de savoir comment ils sont censés remplir le sous-titre du jeu et « tuer la Justice League », qui semblent être contrôlés par Brainiac.

Il n’y a pas non plus de séquences de gameplay dans les nouvelles bandes-annonces de Gotham Knights, bien que, bien qu’elles ne soient pas présentées en tant que telles, il semble y avoir un peu dans la vidéo des coulisses. Cependant, le gameplay réel a déjà été montré, c’est donc moins préoccupant.

Ce que la bande-annonce de l’histoire ne montre pas non plus, c’est une histoire bien réelle, précisant simplement que les méchants sont la Cour des hiboux et qu’ils ont beaucoup de serviteurs sans visage, ce qui est toujours pratique pour un jeu vidéo.

D’autres méchants traditionnels de Batman sont également dans le jeu, avec M. Freeze ayant déjà été montré et le pingouin figurant dans celui-ci (il est également dans la bande-annonce de Suicide Squad, probablement parce qu’il est l’un des méchants du nouveau film d’action en direct de Batman).

Batman et le commissaire Gordon ne sont cependant pas de la partie, car vous prenez plutôt le contrôle des acolytes Robin, Batgirl, Nightwing et Red Hood.

Alors que Suicide Squad est un jeu coopératif à quatre joueurs, Gotham Knights n’est qu’à deux joueurs au maximum et semble être le plus convivial des deux basé sur l’histoire et le mode solo.

Un jeu Injustice 3 a fait l’objet de rumeurs à plusieurs reprises au cours des dernières années mais n’a jamais été officiellement annoncé, même si pour le moment l’événement Fandome n’est pas terminé, il est donc encore temps… [Update: it’s over now and Injustice 3 was never even hinted at, despite an animated Injustice movie coming out soon.]

