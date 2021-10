Les nouvelles barres lumineuses intelligentes de Nanoleaf apportent des conceptions élégantes et modulaires à votre maison

Nanoleaf propose plusieurs types d’options d’éclairage intelligent qui comptent parmi les meilleures lumières intelligentes pour les jeux, mais la société lance maintenant Nanoleaf Lines, de nouvelles barres lumineuses qui offrent encore plus de possibilités de conception.

Semblable aux autres produits d’éclairage intelligents de la société tels que la toile Nanoleaf, les nouvelles lignes Nanoleaf adoptent une approche modulaire, permettant aux propriétaires de créer toutes sortes de formes différentes avec le nouveau design élégant de la barre. Les barres peuvent se connecter par incréments de 60 degrés, ce qui devrait faciliter la créativité.

Les lignes Nanoleaf comportent des zones bicolores afin que chaque barre puisse projeter deux couleurs à la fois pour un mélange homogène des teintes. Les utilisateurs peuvent également profiter de l’une des 19 scènes d’éclairage prédéfinies pour définir une ambiance spécifique ou créer la leur dans l’application Nanoleaf.

Grâce à la fonction Rhythm, les lignes Nanoleaf peuvent se synchroniser avec de la musique en temps réel avec des visuels couleur dynamiques, ou les utilisateurs peuvent utiliser le miroir de l’écran pour correspondre à ce qui se passe sur le téléviseur pour des jeux immersifs ou regarder des films.

Les lignes Nanoleaf sont compatibles avec plusieurs écosystèmes de maison intelligente et assistants virtuels, y compris Google Assistant et Amazon Alexa pour les commandes vocales mains libres. Et Lines sera également compatible avec la norme de connectivité Matter lors de son lancement, ce qui facilitera la connexion transparente à n’importe quel écosystème.

La précommande est maintenant ouverte pour les lignes Nanoleaf, qui coûtent 200 $ pour un pack de neuf barres lumineuses. Un pack d’extension, qui comprend trois barres supplémentaires, sera disponible pour 80 $. Les lumières devraient être expédiées fin novembre, juste à temps pour commencer à décorer pour les vacances.