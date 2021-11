Les nouvelles baskets League Of Legends Pro League de Nike sont fantastiques

Image : Nike

Notre année mouvementée de sorties de jeux vidéo et de baskets se poursuit, la dernière collaboration étant entre Nike et la League of Legends Pro League.

Au cours des deux dernières années, Nike a été le fournisseur officiel de vêtements de la Pro League, et même si je n’avais rien de gentil à dire sur leurs offres initiales de maillots – qui étaient le même design de kit de football obsolète copié + collé 15 fois – j’ai rien que de belles choses à dire sur ces nouvelles chaussures.

Image : Nike

Ces Dunk Lows ont été conçus pour les joueurs de la Pro League, il n’est donc pas clair s’ils seront un jour disponibles pour le grand public à (essayer et) acheter. S’ils le sont, ce serait merveilleux, car j’aime tout chez eux. Le coloris de base est génial (tout comme le contraste blanc x rouge sur les lacets et l’intérieur), mais il y a aussi une tonne de petites touches sympas, comme l’effet de texture sur la zone des orteils et un motif en écailles de dragon sur le côté.

Image : Nike

C’est ce qu’on peut voir à la lumière du jour. Dans l’obscurité, le swoosh est une combinaison de matériaux réfléchissants phosphorescents et 3M, qui s’allumeront comme :

Image : Nike

Ce n’est pas la première fois que Nike fait du bon travail sur les chaussures liées à LoL ; pour les championnats du monde de l’année dernière, ils ont sorti toute une gamme de vêtements et de chaussures, dont ces Jordan 1 High Zoom Air CMFT étaient le point culminant :

Image : Nike

Image : Nike

Ceux-ci ont été taquinés par les types de baskets depuis des mois maintenant, mais au cours des derniers jours, Nike est finalement sorti et les a rendus officiels : au cours des prochaines semaines, nous aurons non pas une mais deux paires de Dunk High rendant hommage à Gundam.

Puma a donc la licence Nintendo depuis un petit moment maintenant, et là où leurs premières chaussures Mario ont raté, leurs deuxièmes tentatives ont été une amélioration. Cependant, ces prochains, avec un thème Animal Crossing, sont facilement les meilleurs à ce jour.