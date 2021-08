Les nouvelles bottes exotiques de Destiny 2 sont trop puissantes, alors Bungie les a nerveusement

Plus tôt cette semaine, la saison des perdus de Destiny 2 a commencé, apportant avec elle de nouvelles missions, scénarios et équipements exotiques. Un équipement exotique en particulier, de nouvelles bottes sophistiquées pour les chasseurs, est rapidement devenu populaire (et détesté) car ils permettaient aux joueurs de briser la façon dont Destiny 2 joue en PVP. Maintenant, Bungie a nerfé les bottes, laissant les chasseurs qui aiment danser se sentir assez tristes.

Les bottes exotiques en question sont les Radiant Dance Machines, qui sont apparues pour la première fois dans Destiny, mais sont maintenant réapparues dans Destiny 2 avec la nouvelle saison. À l’origine, dans le premier jeu, ces bottes exotiques augmentaient votre vitesse de déplacement tout en visant vers le bas. Dans Destiny 2, ces bottes Hunter vous permettent désormais d’utiliser votre capacité d’esquive plusieurs fois de suite pendant une courte période tant que vous êtes proche d’un ennemi. Cela a conduit à certains problèmes.

Comme expliqué par Phil Hornshaw de Gamespot, ces bottes pourraient être associées à des objets supplémentaires qui ajoutent de nouveaux traits à votre capacité d’esquive. Les bons combos pourraient briser la façon dont Destiny 2 joue. Un exemple donné est celui des personnes utilisant le mod Dynamo pour les casques basés sur Void. Ce mod donne aux joueurs une super énergie chaque fois qu’ils utilisent l’esquive et peut également être empilé. Avec la bonne construction et un peu de pratique, les joueurs pourraient facilement remplir leurs super barres en peu de temps.

Comme vous pouvez vous y attendre, cela a été rapidement exploité par les joueurs de Destiny, ce qui a conduit à des plaintes selon lesquelles l’exotisme était cassé et maîtrisé. Hier soir, apparemment en réponse à ces commentaires, Bungie a temporairement désactivé les nouvelles bottes en modes PVP et Gambit. Comme cette ville de Footloose, Bungie a déclaré ne plus danser ! Arrête de danser ! ARRÊTE ÇA! (Vous pouvez toujours utiliser les bottes en dehors de ces modes.)

Les responsables de la communauté Bungie et les joueurs de Destiny 2 se sont amusés sur Twitter après l’annonce de l’interdiction de danser Hunters. Bien que certains se soient également demandé pourquoi ces bottes étaient livrées dans le jeu comme ça. Pour être clair : les joueurs n’utilisent pas de pépin pour obtenir toutes ces esquives et capacités super puissantes. Ils utilisent simplement les Radiant Dance Machines comme prévu, les laissant esquiver davantage et rendant leurs traits liés à l’esquive plus efficaces dans le processus. Cela semble être un problème pour Bungie qui ne s’attend pas à ce que les joueurs de Destiny profitent d’un nouvel équipement puissant.

Mais peu importe, ne nous en soucions pas et écoutons plutôt la chanson « Safety Dance » qui est un peu liée à cette histoire et qui est maintenant coincée dans ma tête.

G/O Media peut toucher une commission

“On peut danser si tu veux, on peut laisser tes amis derrière…”