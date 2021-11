Les nouvelles cartes Amiibo d’Animal Crossing presque impossibles à trouver

Image : Nintendo / Kotaku

Nintendo a de nouveau publié des cartes Amiibo pour Animal Crossing: New Horizons et elles ont de nouveau été vendues, ce qui a conduit à un marché de l’occasion plein de tracas et de marges très élevées. C’est le moment idéal compte tenu de la grande mise à jour 2.0 du jeu et du DLC Happy Home Paradise récemment mis en ligne, et les joueurs cherchent désespérément de nouveaux villageois sur leurs îles.

Au cas où vous ne le sauriez pas, les cartes Amiibo sont comme des cartes à collectionner qui activent des biens virtuels dans les jeux Switch via la technologie NFC (communication en champ proche). Dans le cas d’Animal Crossing, les cartes aléatoires de chaque pack correspondent aux villageois, qui se déplaceront ensuite sur votre île lorsque la carte sera scannée. Il vaut mieux attendre pour avoir de la chance au cours du jeu, en particulier pour les joueurs après les résidents de l’île les plus rares et les plus convoités.

Le 5 novembre, Nintendo a publié la cinquième série de cartes Amiibo Animal Crossing, contenant des villageois de retour extrêmement recherchés comme Shino et Sasha, qui recherchent actuellement des millions de cloches (la devise d’Animal Crossing) sur le marché multijoueur en jeu. Au moins, il les a libérés en théorie. Dans la pratique, les cartes étaient plus ou moins immédiatement en rupture de stock en ligne, et si vous essayiez de les acheter en personne, vous étiez beaucoup plus susceptible de rencontrer un commis de magasin confus ou une étagère vide que n’importe quel nouveau pack.

Certains fans qui ont essayé de prendre une longueur d’avance sur le chaos ont signalé de longues files d’attente en dehors d’endroits comme Target. D’autres n’avaient d’autre choix que de parcourir des sites comme eBay et de décider si les prix pratiqués par les scalpers en valaient la peine.

Les packs de six cartes coûtent normalement 6 $ chacun, mais de nombreux revendeurs les vendent actuellement 20 $ ou plus. « 6 PACKS Nintendo Animal Crossing Amiibo Character Cards Series 5 – EXPÉDIÉ AUJOURD’HUI! » lit une annonce pour 175 $. Sur Amazon, ils coûtent plus de 40 $ le pack. Parce que le contenu de chaque pack est aléatoire, les joueurs suffisamment désespérés pour participer pourraient finir par payer pour la plupart des doublons de toute façon, sans même obtenir le rare villageois qu’ils veulent.

Lire la suite: L’entreprise Bootleg Amiibo est en plein essor, grâce à Nintendo

« J’ai eu la chance d’obtenir quelques packs à cause de quelques personnes que je suis sur Twitter », a écrit une personne dans la section des critiques de Best Buy. « Ces packs sont géniaux. Je suis vraiment content de mes tirages. Je souhaite que les cartes ne soient pas si difficiles à obtenir. Cela me déconcerte qu’une entreprise de plusieurs milliards de dollars ne puisse pas distribuer plus d’amiibos. Un autre a simplement écrit : « Les scalpers ruinent une autre chose qui est censée apporter de la joie aux petits enfants. »

Si vous obtenez un énorme cas de déjà-vu, c’est parce que le marché des accessoires ACNH est en désordre depuis le lancement du jeu. En conséquence, tout un marché noir autour des cartes Amiibo personnalisées piratées s’est développé sur des sites comme Etsy. Malheureusement, Nintendo ne semble pas désireux d’élargir l’offre pour répondre à la demande.

Plus tôt cette année, Nintendo a publié des cartes Sanrio Amiibo contenant des villageois et des objets sur le thème de Hello Kitty. Ceux-ci, aussi, se sont vendus immédiatement et ont rendu tout le monde triste.