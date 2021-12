Les nouvelles célébrités d’Exatlon font de grandes révélations

Exatlon États-Unis / Telemundo

A moins de deux semaines du début de la sixième saison de l’émission de téléréalité Exatlon États-Unis, Telemundo -le 11 janvier- les équipes de « Contendientes » et « Famosos » sont prêtes à tout lâcher et à devenir les nouveaux vainqueurs.

La nouvelle équipe de célébrités a bien l’intention de répéter l’exploit de ses prédécesseurs et de remporter la féroce compétition sportive, tout comme elle l’a fait lors de la cinquième saison de l’épisode à succès.

Et pour faire connaissance avec les nouveaux visages, petit à petit des informations intéressantes sur les 24 nouveaux participants ont été partagées. Le public vient d’avoir accès à la première vidéo où certains des membres sont vus révélant ce qu’ils perçoivent de ce grand défi.

Le premier changement a été pour Héctor « Perfecto Gómez », 25 ans, de Porto Rico, qui a souligné que ce qu’il aime le plus chez Exatlon, c’est « l’adrénaline que produit ce type de compétition. J’ai l’impression que cela fait ressortir le meilleur de chaque concurrent ». Héctor est un lutteur professionnel pour la World Wrestling Entertainment. En 2019, il a participé à la compétition sportive NBC American Ninja Warrior.

De son côté, Mateo González, 25 ans, du Mexique, a souligné qu’il aime « voir différents concurrents, de différentes disciplines, s’affronter. Vous voyez des boxeurs contre des gymnastes, des gymnastes contre des coureurs, et vous ne voyez ça nulle part ailleurs ». Mateo est né à Coahuila, au Mexique, il est nageur professionnel et a participé à des événements sportifs internationaux tels que les Jeux panaméricains, les Jeux d’Amérique centrale, ainsi qu’à des championnats de natation de niveau professionnel et universitaire à Taïwan, en Russie et ailleurs.

La participante Anisa Guajardo, 30 ans, du Mexique, a révélé qu’elle aime « les défis et la compétition ». Anisa est une joueuse de football professionnelle, a concouru dans différents pays et a participé à des championnats professionnels pour diverses organisations de football telles que Stanford Club, California Odyssey Club et East Fresno United Fusion.

Enfin, c’est Isabella Isa Arcilla, 27 ans, de Colombie, qui lui a rendu hommage. « J’aime l’adrénaline de la compétition. Le premier souvenir que j’ai, c’est de le voir à la maison avec ma famille et d’être très excité quand les concurrents étaient au milieu du parcours du combattant en route pour la victoire ». Isabella vit à Atlanta, en Géorgie, est une nageuse olympique et a participé à différents championnats dans cette branche depuis l’âge de sept ans. Il a participé aux Jeux olympiques de Rio 2016 et aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo. Comme si cela ne suffisait pas, il a reçu d’importantes reconnaissances telles que le All-American USA Champion.

Êtes-vous prêt pour ce nouvel opus ?

