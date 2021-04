Les nouvelles commandes de vaccins du Centre coûteront 400 roupies par dose: Serum Institute

Conformément à la nouvelle stratégie vaccinale du pays, la vaccination sera ouverte à tous les adultes à partir du 1er mai.

Un jour après avoir annoncé une tarification différentielle pour le vaccin Covid-19 Covishield pour les gouvernements central et des États, Adar Poonawalla, PDG du Serum Institute of India (SII), a déclaré jeudi qu’il n’y aurait pas de prix différentiels. Le gouvernement central devra désormais également payer Rs 400 par dose.

En réponse à la critique d’avoir offert le vaccin Covishield à Rs 150 au gouvernement central et à Rs 400 aux gouvernements des États, Poonawalla a déclaré que sa société facturerait Rs 400 par dose à n’importe quel gouvernement.

Le prix de SII de 150 roupies au gouvernement central était pour des engagements et des contrats antérieurs. Le SII a déjà fourni 10 crores de doses au gouvernement central et celles-ci ont été administrées. Elle a signé un nouveau contrat en mars pour fournir 11 crores supplémentaires, que la société commencera à livrer ce mois-ci. Après les avoir fournis, le fabricant de vaccins négociera un nouveau contrat au nouveau prix de Rs 400, si le Centre décide de leur acheter d’autres doses, a déclaré Poonawalla.

Le SII avait annoncé mercredi que les gouvernements des États recevraient le vaccin à Rs 400 par dose et les hôpitaux privés à Rs 600 par dose.

SII sera en mesure de fournir 50% de la production de Covishield aux gouvernements des États et aux hôpitaux privés et le reste au gouvernement central.

La couverture vaccinale cumulative de l’Inde, jeudi, était de 13,23 crores de doses, Covishield représentant environ 90% des vaccins administrés jusqu’à présent.

