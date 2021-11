Les nouvelles couleurs HomePod Mini sont désormais disponibles sur commande et à retirer dans l’Apple Store

Apple a annoncé aujourd’hui que les nouvelles couleurs HomePod mini, y compris le jaune, l’orange et le bleu, sont désormais disponibles à la commande sur Apple.com et dans l’application Apple Store aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les nouvelles couleurs sont également disponibles pour le ramassage le jour même dans certains magasins Apple Store aux États-Unis et au Canada.



Les nouvelles couleurs HomePod mini seront également disponibles à la commande en Chine, à Hong Kong, au Japon et à Taïwan à partir de 18 h 00, heure du Pacifique aujourd’hui, et la disponibilité s’étendra à l’Australie, l’Autriche, la France, l’Allemagne, l’Inde, l’Irlande, l’Italie et la Nouvelle-Zélande. , l’Espagne et le Royaume-Uni plus tard ce mois-ci – il n’y a pas encore de date de sortie spécifique pour ces pays.

Les premières photos et vidéos du monde réel des nouvelles couleurs HomePod mini ont été partagées plus tôt dans la journée. Les nouveaux modèles jaune, orange et bleu ont tous des câbles d’alimentation tissés de couleur assortie et des icônes de volume, mais il y a toujours un vieil autocollant Apple blanc dans la boîte, ainsi qu’un adaptateur secteur USB-C de 20 W.

Les nouvelles options de couleur HomePod mini sont toujours des modèles de première génération et le prix reste à 99 $ aux États-Unis.

HomePod Mini maintenant disponible à la commande en Nouvelle-Zélande

Cette semaine, Apple a rendu le HomePod mini disponible à la commande en Nouvelle-Zélande, avec un prix fixé à 159 $ TTC. Disponible en gris sidéral et blanc, le haut-parleur fait actuellement face à une estimation d’expédition de 2 à 3 semaines dans le pays. Apple a confirmé que le HomePod mini serait lancé dans d’autres pays lors de son discours d’ouverture à la WWDC plus tôt ce mois-ci. L’enceinte est devenue disponible sur commande en Autriche et …

HomePod mini est lancé en Autriche et en Irlande et arrive en Nouvelle-Zélande plus tard ce mois-ci

Apple a annoncé le mois dernier que le HomePod mini serait disponible dans plusieurs nouveaux pays en juin. Maintenant, moins d’un mois plus tard, le HomePod mini a été officiellement lancé en Autriche et en Irlande, et est répertorié comme « disponible en juin » en Nouvelle-Zélande, suggérant une disponibilité dans les deux prochaines semaines. Le HomePod mini est la suite du HomePod original sorti en 2018. Le…

Offres: obtenez 25 $ de réduction sur HomePod Mini aujourd’hui chez Walmart [Update: Out of Stock]

Walmart a aujourd’hui une offre rare sur le HomePod mini d’Apple, au prix de 74,17 $, contre 99,00 $. Cette vente est uniquement disponible dans la couleur blanche. Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec certains de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site. Le HomePod mini est expédié et vendu directement par Walmart, et c’est en…

Apple supprime les références au HomePod d’origine du site Web, des mois après l’arrêt

Lundi 18 octobre 2021 12:07 PDT par Sami Fathi

Apple a supprimé toutes les références au HomePod original de grande taille de son site Web, des mois après avoir officiellement abandonné le haut-parleur intelligent qui avait du mal à être adopté par le grand public. La suppression des références au HomePod d’origine est le résultat de toutes nouvelles modifications apportées au site Web d’Apple. Avec les nouveaux changements, Apple ne met désormais en avant que le HomePod mini, qui se présente désormais dans un tout nouveau…

HomePod Mini sera lancé dans d’autres pays en juin

Apple a annoncé aujourd’hui que le HomePod mini sera lancé dans d’autres pays en juin, notamment en Autriche, en Nouvelle-Zélande et en Irlande. Le prix est fixé à 99 € en Autriche et en Irlande, et à 159 $ en Nouvelle-Zélande, avec les options habituelles de couleur gris sidéral et blanc. HomePod mini a été lancé pour la première fois en octobre 2020 aux États-Unis, en Australie, au Canada, en France, en Allemagne, à Hong Kong, en Inde, au Japon,…

Offres: HomePod Mini tombe à 79,99 $ chez Simply Mac (19 $ de rabais)

Le HomePod mini est tombé à 79,99 $ sur Simply Mac aujourd’hui, en baisse par rapport à son prix d’origine de 99,00 $. Il s’agit de l’une des premières remises majeures sur le HomePod mini depuis son lancement l’année dernière, et il est en stock en gris sidéral et en blanc à ce prix sur Simply Mac. Le HomePod mini est une version plus petite du HomePod, mesurant 3,3 pouces de hauteur par rapport à la hauteur de 6,8 pouces du HomePod. …

Offres: obtenez le HomePod Mini pour 89,99 $ chez B&H Photo (9 $ de rabais)

Le HomePod mini est tombé à 89,99 $ sur B&H Photo aujourd’hui, en baisse par rapport à son prix d’origine de 99,00 $. Il s’agit du deuxième meilleur prix du HomePod mini, après une baisse à 79,99 $ chez Simply Mac plus tôt cet été. Le HomePod mini est une version plus petite du HomePod, mesurant 3,3 pouces de hauteur par rapport à la hauteur de 6,8 pouces du HomePod. Le HomePod mini est doté d’une boule sphérique recouverte de tissu…