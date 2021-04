Les nouvelles courses de qualification Sprint de F1 amélioreront-elles le spectacle? · .

La Formule 1 a finalement obtenu l’accord des équipes pour que les courses de qualification Sprint se déroulent cette année.

Le championnat a l’intention d’utiliser trois week-ends de Grand Prix cette année pour déterminer si le format est réussi, et pourrait le déployer sur plus de courses à l’avenir, mais pas toutes.

La proposition est un changement majeur pour le sport et va au-delà du changement du fonctionnement des qualifications un samedi. Les trois week-ends de qualification Sprint auront désormais des structures très différentes.

Lors des week-ends de qualification Sprint, les équipes participeront à une séance de qualification régulière le vendredi, après seulement une heure de pratique. La séance de qualification elle-même sera légèrement différente, car les équipes ne seront autorisées à utiliser que des pneus tendres, et pas plus de cinq séries d’entre eux.

Une heure supplémentaire de pratique aura lieu samedi avant la course de qualification Sprint. La nouvelle épreuve se déroulera sur une distance de 100 kilomètres – un peu moins d’un tiers d’une distance de course – et débutera avec les pilotes dans l’ordre décidé par la séance de qualification de vendredi.

Les trois premiers de la course de qualification sprint marqueront des points: trois pour le vainqueur, deux pour le deuxième et un pour le troisième. Les équipes ne seront pas tenues de faire des arrêts aux stands lors de la course du samedi, comme lors de la course de dimanche, dont l’ordre de départ sera également décidé par les qualifications de sprint.

La Formule 1 affirme que le nouveau format «augmentera l’action sur piste et engagera les fans de manière nouvelle et innovante». Pensez-vous que ce sera le cas?

Pour

Avec jusqu’à 23 courses au calendrier F1 2021, l’introduction d’un nouveau format pour trois d’entre elles apportera de la variété au programme. Remplacer une session non compétitive par une session compétitive – avec des points de championnat proposés – a un attrait évident.

La séance de qualification plus tôt vendredi créera de plus grandes opportunités pour des résultats inattendus. Avoir un départ supplémentaire lors de ces week-ends de course ajoutera au potentiel de drame.

Contre

Changer le format du week-end de course n’ajoute qu’une variété artificielle, pas le genre d’intérêt sportif qui vient de la compétition sur différentes pistes qui jouent avec différentes équipes et forces de pilotes.

Une grande partie des critiques sur la qualité des courses de F1 ces dernières années a porté sur la difficulté pour les pilotes de se suivre de près. Cela sera résolu par des modifications apportées aux voitures l’année prochaine. Il est peu probable que les courses de qualification Sprint améliorent cela.

je dis

Il est clair que la F1 veut des qualifications de sprint car elle pense qu’elles seront plus lucratives. La justification sportive a été au mieux une considération secondaire.

C’est pourquoi les employés et les influenceurs de la F1 colportent sérieusement la ligne: “ Ce ne sont que trois courses, essayons-le ”. Mais le fait même que cela ne soit introduit que sur un nombre limité de courses est l’un de ses plus gros défauts.

D’un seul coup, 20 manches du championnat du monde valent désormais moins de points que les autres. Outre l’expérience désastreuse de la F1 avec le double de points en 2014 (et une poignée de courses raccourcies où des demi-points ont été attribués), des décennies de tradition ont été perturbées.

Cela en soi ne serait pas une mauvaise chose si l’innovation était une amélioration évidente. Mais même ses partisans hésitent à faire cette affirmation.

Le format lui-même est, au mieux, inoffensif. Comparé au gadget naff d’utiliser une grille inversée – qui a été lancée et (heureusement) expulsée l’année dernière – le dernier plan de course de qualification de sprint ne vise au moins pas à punir ceux qui ont bien performé. Mais c’est vraiment accablant avec de faibles éloges.

De plus, bien qu’il soit peu probable (bien que possible) qu’une course de qualification Sprint puisse décider du championnat, cela pourrait certainement entraîner la décision du titre plus tôt dans la saison qu’elle n’aurait pu l’être autrement. Est-ce vraiment ce que veut la F1?

Ce n’est pas «seulement trois courses», c’est tout un championnat qui est gâté. Le faire dans un an où nous avons enfin un combat pour le titre décent entre nos mains est insondable.

Vous dites

Les courses de qualification Sprint amélioreront-elles le championnat de cette année? Votez ci-dessous et donnez votre avis dans les commentaires:

Pensez-vous que les nouvelles courses de qualification Sprint de F1 amélioreront le championnat 2021?

Tout à fait d’accord (4%) Plutôt d’accord (6%) Ni d’accord ni en désaccord (11%) Plutôt en désaccord (15%) Pas du tout d’accord (64%) Sans opinion (0%)

Total des électeurs: 47

