Les nouvelles cryptographiques les plus importantes de la semaine

Aujourd’hui, comme d’habitude, nous faisons le tour des faits saillants de la semaine en termes d’actualités cryptographiques les plus pertinentes. À commencer par les récentes flambées du prix du Bitcoin. Crypto-monnaie leader du marché qui a réussi à atteindre plusieurs sommets historiques cette semaine.

Bitcoin a flirté avec 69 000 $

Comme nous l’avons signalé précédemment, Bitcoin a atteint plusieurs sommets historiques de son prix, qui ont été enregistrés et précédemment rapportés par CryptoTrend. Au cours du 10 novembre, Bitcoin a atteint un prix de 68 900 $.

Autour de cette hausse des prix, plusieurs ont été les prédictions qui ont émergé selon lesquelles Bitcoin continuerait d’atteindre des sommets sans précédent. Kraken, par exemple, a prédit que Bitcoin atteindrait 96 000 $ si, au dernier trimestre de cette année, BTC copie cette tendance haussière.

De son côté, PlanB a indiqué dans un tweet que Bitcoin s’échangerait à 288 000 USD pour l’année prochaine.

Le maire de New York est en faveur de l’éducation Bitcoin dans les écoles

Une autre des nouvelles les plus discutées de la semaine était que lors d’une récente interview avec CNN « State of the Union », le maire élu de New York, Eric Adams, a déclaré que les crypto-monnaies devraient être enseignées dans le monde entier et estime que les écoles. devrait ajouter la technologie de la crypto-monnaie et de la blockchain au programme d’études alors qu’Eric Adams a augmenté la mise sur son plan visant à transformer la ville en un point d’accès cryptographique.

Adams a été une personne très optimiste à propos des crypto-monnaies, ainsi que de nombreux autres dirigeants à travers le monde et rappelons-nous qu’on savait auparavant qu’il recevra ses trois premiers chèques en tant que maire de cette ville en Bitcoin.

La mise à jour la plus attendue de BTC a été activée

Le réseau Bitcoin a enfin activé la mise à jour très attendue de Taproot. C’était l’une de ses mises à jour les plus importantes depuis 2017. Qui cherche à intégrer des améliorations au réseau qui, en bref, ce qu’il cherche, c’est de rendre les transactions plus privées, efficaces et économiques. Cependant, le prix du Bitcoin n’a pas réagi de manière attendue.

Actuellement, le prix du BTC est de 64 017 USD, selon notre outil de cryptographie en ligne, générant une variation décroissante de -0,10% au cours des dernières 24 heures.

Le Zimbabwe s’intéresse à la CBDC mais pas au Bitcoin

Le ministre zimbabwéen de l’Information a publiquement rejeté les rumeurs selon lesquelles le pays envisageait l’adoption des crypto-monnaies et du Bitcoin (BTC). Au contraire, la ministre Monica Mutsvangwa a précisé que le gouvernement du Zimbabwe est impatient d’expérimenter une monnaie numérique de banque centrale (CBDC).

El rumor sobre la adopción de criptomonedas de Zimbabwe se generó con base en numerosos informes que citan a Charles Wekwete, secretario permanente de la oficina del presidente, diciendo que el gobierno estaba en conversaciones con las empresas del sector privado para ayudar a introducir la criptomoneda en le pays.

Les musulmans indonésiens interdisent les crypto-monnaies

Le Conseil national des oulémas, ou MUI, a jugé les crypto-monnaies haram, ou interdites, car elles comportent des éléments d’incertitude, de jeu et de préjudice, a déclaré jeudi Asrorun Niam Sholeh, responsable des décrets religieux, après que le conseil a tenu une audition avec des experts. Si la crypto-monnaie, en tant que produit ou actif numérique, peut être conforme aux principes de la charia et peut montrer un avantage clair, alors elle peut être échangée, a-t-il ajouté.

Le MUI est l’autorité de conformité à la charia dans le pays avec la plus grande population musulmane au monde, et est consulté par le ministère des Finances et la Banque centrale sur les questions de finance islamique.

Développez ces nouvelles et d’autres de notre page principale.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport