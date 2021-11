Les nouvelles de l’OMS ne peuvent pas masquer les bases fragiles de l’action OCGN

Ocugen (NASDAQ :OCGN) a été l’une des sociétés de biotechnologie les plus volatiles de 2021. Les actions de l’OCGN sont passées de 2 $ à plus de 10 $ en février après qu’Ocugen a annoncé son partenariat avec l’entreprise indienne Bharat Biotech sur le vaccin Covid-19 de ce dernier. Depuis lors, Ocugen a été une montagne russe, plongeant à 7 $ ou 8 $ à plusieurs reprises avant de grimper à 15 $, puis de redescendre.

La semaine dernière, les actions ont effectué l’une de leurs courses folles. L’action OCGN est passée de 10 $ à 17,50 $ en quelques jours, puis a rendu presque aussi rapidement tous les gains.

Les investisseurs sont enthousiasmés par Ocugen en grande partie parce qu’il devrait obtenir 40% de tous les bénéfices américains et canadiens que Bharat obtient de son vaccin contre le coronavirus, Covaxin. L’action OCGN a bondi la semaine dernière suite à une évolution positive pour Bharat ; Cependant, cette nouvelle compte beaucoup moins pour Ocugen que vous ne le pensez au départ.

L’approbation de l’OMS mène à un rassemblement malavisé

Récemment, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a accordé une liste d’utilisation d’urgence (EUL) à Covaxin. L’EUL avait déjà été retardée, et il y avait une incertitude quant à savoir si Covaxin obtiendrait le feu vert. La décision de l’OMS est une excellente nouvelle pour Bharat, car elle permettra à l’entreprise de vendre beaucoup plus facilement le vaccin sur certains marchés étrangers.

Cependant, la nouvelle compte beaucoup moins pour Ocugen. C’est parce qu’Ocugen n’a les droits sur le vaccin qu’aux États-Unis et au Canada. Les États-Unis en particulier ont été assez négatifs sur Covaxin, la Food and Drug Administration (FDA) refusant d’accorder au vaccin une autorisation d’utilisation d’urgence plus tôt en 2021.

L’OMS n’a pas non plus approuvé Covaxin pour les enfants. C’est un gros problème pour Ocugen, car les enfants sont l’un des rares grands marchés restants pour les vaccins Covid-19 aux États-Unis. Si l’OMS ne donne pas le feu vert à Covaxin pour les enfants, pourquoi la FDA la plus stricte le ferait-elle ?

Ainsi, bien que l’approbation de l’OMS pour les adultes soit mieux que rien, cela ne fait vraiment pas bouger l’aiguille pour Ocugen. Cette dernière société doit vendre des vaccins aux États-Unis et au Canada pour justifier sa forte capitalisation boursière, et la décision de l’OMS ne change pas grand-chose sur ce front.

La direction et les administrateurs d’Ocugen semblaient également réaliser l’inutilité de la décision de l’OMS pour leur entreprise. Étonnamment, sept initiés différents de l’entreprise ont vendu des actions OCGN la semaine dernière seulement.

Tous les initiés ont vendu leurs actions pour plus de 15 $ chacun, alors que les administrateurs de l’entreprise et le PDG ont judicieusement pris des bénéfices pendant le rallye injustifié. Alors que les gens sur les réseaux sociaux aiment parler d’Ocugen comme le prochain Moderna (NASDAQ :ARNm), les personnes qui connaissent le mieux les perspectives d’Ocugen – les initiés de l’entreprise – étaient occupées à vendre leurs actions.

L’actualité de Pfizer écrase les perspectives d’Ocugen

Il n’y avait aucune bonne raison pour la récente augmentation d’Ocugen au niveau de 17 $. Néanmoins, les actions pourraient être restées élevées pendant un certain temps, compte tenu de leurs énormes volumes de transactions.

Cependant, l’EUL de l’OMS a été rapidement suivie d’un gros revers pour Ocugen. C’est parce que Pfizer (NYSE :PFE) a rapporté que son traitement antiviral oral pour le nouveau COVID-19 avait donné des résultats étonnants. Une analyse intermédiaire de l’essai de phase 2/3 de Pfizer a révélé une baisse étonnante de 89 % du risque d’hospitalisation ou de décès chez les patients Covid qui ont utilisé le médicament.

La bourse a beaucoup réagi à cette nouvelle. Les actions de réouverture, telles que les compagnies aériennes, ont bondi, tandis que les sociétés de Covid-19 comme Moderna et Ocugen ont plongé.

Étant donné que les États-Unis et le Canada ont été si lents à approuver le tir (s’ils le font un jour), la fenêtre d’opportunité pour le vendre dans ces pays se referme rapidement. Si le médicament de Pfizer réduit le besoin de vaccins et de rappels, la partie pourrait être terminée pour Ocugen avant même que la société ne commence à générer des revenus significatifs.

Le verdict sur l’action OCGN

C’est formidable que Bharat ait obtenu l’approbation de l’OMS pour une utilisation d’urgence. Mais l’EUL n’entraînera pas nécessairement de ventes réelles de vaccins aux États-Unis

Les initiés d’Ocugen se sont précipités pour vendre ses actions au moment où elles ont éclaté la semaine dernière. Le PDG a vendu à lui seul 115 367 actions de l’OCGN.

Les commerçants devraient envisager de suivre cette piste. Ocugen est au mieux en retard pour la fête du vaccin Covid-19, et il y a de bonnes chances que le vaccin ne génère jamais de ventes significatives aux États-Unis.

L’histoire d’Ocugen est également sans intérêt, c’est un euphémisme. Ocugen a peut-être un énorme fan club sur les réseaux sociaux, mais c’est à peu près le seul aspect positif de l’entreprise à ce stade.

