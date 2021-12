Les nouvelles de l’UE sont sur le point d’être remaniées alors que le bloc envisage de réformer les restrictions de voyage Schengen | Monde | Des nouvelles

Pendant des années, les contrôles étendus ont rendu les déplacements dans l’espace Schengen plus difficiles. Afin que l’accord de Schengen ne soit pas davantage compromis, la Commission européenne propose des réformes, notamment des restrictions contraignantes aux frontières extérieures.

Pendant des années, des pays comme le Danemark, l’Autriche, la France et l’Allemagne ont effectué à plusieurs reprises des contrôles aux frontières dans l’espace Schengen.

En ce qui concerne les menaces terroristes, la migration illégale et, plus récemment, la pandémie de corona, certains États membres ont signalé à plusieurs reprises de telles restrictions à la Commission européenne pendant des années, qui sont ensuite souvent prolongées.

La Commission européenne veut maintenant tirer les leçons des menaces et préparer l’espace Schengen pour l’avenir.

Selon les propositions de l’autorité bruxelloise ce mardi, les contrôles dans l’espace Schengen, normalement exempt de contrôles aux frontières, devraient redevenir l’exception.

L’espace Schengen, auquel appartiennent 26 pays européens et 420 millions d’habitants, est destiné à garantir la libre circulation des personnes en Europe.

Cela signifie que les déplacements internes à l’intérieur de ces pays avec un passeport de l’Union européenne sont gratuits et sans restriction.

Pour les citoyens non européens, un visa Schengen unique permettra de voyager dans les 26 pays membres pendant la validité de l’autorisation d’entrée.

La vice-présidente de la Commission européenne, Margaritis Schinas, a déclaré que « Schengen est le joyau de notre couronne », se vantant des 3,5 millions de personnes qui font quotidiennement la navette entre les États membres de Schengen.

Mais malgré sa popularité, l’intégrité de Schengen a été gravement endommagée par deux crises récentes : l’afflux de migrants et de réfugiés en 2015 et la pandémie de COVID-19.

Les deux épisodes ont vu de nombreux pays de l’UE réintroduire les contrôles aux frontières, arguant que des circonstances extraordinaires nécessitaient des mesures extraordinaires.

Ylva Johansson, commissaire européenne aux affaires intérieures, a déclaré : « Je pense qu’il est important que les États membres aient la possibilité de réintroduire temporairement les contrôles aux frontières lorsqu’il existe une menace grave envers ce pays spécifique.

Elle a ajouté : « Ce dont je voudrais m’assurer, c’est qu’il s’agit d’une mesure de dernier recours. Et je voudrais également aborder la situation comme celle dans laquelle nous nous trouvons actuellement lorsque nous avons une pandémie qui menace tous les États membres en même temps. »

La Commission européenne propose donc, entre autres, que les États de l’UE puissent introduire des restrictions de voyage contraignantes aux frontières extérieures en cas de menace pour la santé publique.

Jusqu’à présent, cela n’a été possible que grâce à des recommandations non contraignantes.

En cas de menace pour la santé publique ou de terrorisme, les États de l’UE pourraient également autoriser des contrôles au sein de l’espace Schengen.

Dans le même temps, la Commission européenne veut s’assurer que ces contrôles internes restent l’exception et non la norme.

Le pays concerné devrait justifier cette mesure plus précisément qu’avant et après 18 mois, la commission doit émettre un avis sur la proportionnalité.

La décision indiquera également que toutes les alternatives et mises en garde doivent être prises en compte avant d’appliquer ces privilèges.

Dans le cas où des migrants seraient impliqués, comme cela a été récemment observé à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, les États de l’UE devraient pouvoir prendre des mesures supplémentaires.

Par exemple, le nombre de passages frontaliers pourrait être réduit.

En outre, le délai d’enregistrement des demandes d’asile doit être prolongé.

Les règles communes aux pays Schengen résultent du code frontières Schengen, que la Commission européenne a maintenant révisé.

Cependant, les États de l’UE et le Parlement européen doivent encore se mettre d’accord.

Les membres actuels de Schengen sont : Autriche, Belgique, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal , Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède et Suisse.

Le Royaume-Uni, même lorsqu’une fois membre de l’Union européenne n’était pas membre de l’accord de Schengen.

La Suisse est actuellement le seul non-membre de l’UE à faire partie de l’accord de Schengen.

La Commission a exprimé son soutien en faveur des candidatures de la Bulgarie, de la Roumanie et de la Croatie à l’adhésion à Schengen.

Reportage supplémentaire par Monika Pallenberg