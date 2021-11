Les nouvelles directives des talibans sur les médias interdisent les séries télévisées avec des actrices et obligent les femmes journalistes à porter le hijab

Les nouvelles directives afghanes sur les médias publiées par les talibans cette semaine interdisent aux émissions de télévision de présenter des actrices et exigent que les femmes journalistes portent le hijab islamique.

Des responsables talibans ont déclaré aux médias que les décrets ne sont pas des règles strictes en soi, mais simplement des lignes directrices à garder à l’esprit lors des transmissions.

Najiba se tient dans sa maison à Kaboul, en Afghanistan, le jeudi 18 novembre 2021. (AP Photo/Petros Giannakouris)

Les « lignes directrices » ont été énoncées dimanche par le ministère afghan de la Prévention de la vertu et de la Prévention du vice. Les édits ciblant les femmes étaient parmi neuf au total visant à régner sur ce que le groupe islamique militant juge immoral.

Des soldats talibans montent la garde dans la province du Panjshir, au nord-est de l’Afghanistan, le mercredi 8 septembre 2021. (AP Photo/Mohammad Asif Khan)

D’autres directives interdisent les films ou les émissions de télévision qui sont contraires à l’islam ou aux valeurs afghanes, telles que la représentation du prophète Mahomet. Une autre directive juge inappropriée la représentation de corps masculins, comme un torse dévêtu, a rapporté ..

Les nouvelles règles sur les femmes dans les médias vont à l’encontre du fait que les talibans ont rassuré le monde après avoir repris le contrôle du pays qu’il serait plus modéré et respecterait les « droits des femmes ».

Les évacués attendent de monter à bord d’un Boeing C-17 Globemaster III lors d’une évacuation à l’aéroport international Hamid Karzai, Kaboul, Afghanistan, le 23 août. (US Marine Corps photo par le Sgt. Isaiah Campbell)

« Les nouvelles réglementations des talibans sur les médias et les menaces contre les journalistes reflètent des efforts plus larges pour faire taire toute critique du régime taliban », a déclaré Patricia Grossman, directrice associée pour l’Asie à Human Rights Watch, dans un communiqué. « La disparition de tout espace de dissidence et l’aggravation des restrictions pour les femmes dans les médias et les arts sont dévastatrices. »

Les troupes américaines ont quitté l’Afghanistan le 30 août, un jour avant la date limite convenue entre l’administration Biden et les talibans, mettant officiellement un terme au conflit le plus long du pays.

