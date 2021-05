Les nouvelles directives sur les masques du CDC englobent les vaccins

Au cours des derniers mois, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont été critiqués pour avoir joué trop prudemment avec ses directives Covid-19. L’agence avait recommandé aux gens de porter des masques à l’extérieur, même les enfants dans la chaleur extérieure du camp d’été. Il a surestimé le risque de propagation à l’extérieur et de transmission de surface. Il était trop lent pour dire aux personnes complètement vaccinées qu’elles peuvent vivre leur vie, vivre plus près de la normale.

Les experts ont donc fait valoir que le CDC ne parvenait pas à saisir un moment de victoire: les vaccins triomphent du virus. Nous avons besoin de plus de gens pour prendre les photos – et encouragez-les à le faire avec la promesse d’une lumière au bout du tunnel.

Mais jeudi, le CDC a dépassé les critiques – annonçant qu’il ne recommandait plus le masque vacciné, même dans la plupart des environnements intérieurs. L’agence a cité quelques exceptions spécifiques pour les établissements de soins de santé, les transports publics, les prisons, les prisons et les refuges pour sans-abri. Et les gens devraient continuer à suivre les lois locales et nationales. Mais le message général était sans ambiguïté: les Américains vaccinés peuvent commencer à revenir à la normale.

“La science est claire: si vous êtes complètement vacciné, vous êtes protégé et vous pouvez commencer à faire les choses que vous avez arrêtées à cause de la pandémie”, a déclaré le CDC dans un communiqué.

Avec la nouvelle, le CDC a cessé de faire preuve de prudence, progressant plus vite que prévu, étant donné que la majorité des Américains ne sont toujours pas complètement vaccinés. Et il a finalement embrassé la puissance des vaccins Covid-19.

Pendant des mois, certains experts ont déploré que les vaccins soient sous-vendus. Des essais cliniques et des preuves du monde réel ont montré que les injections sont très efficaces, éliminant presque le risque de maladie grave, d’hospitalisation et de décès. Des recherches récentes, y compris du CDC, ont également révélé que les injections semblent empêcher les vaccinés de transmettre le virus à d’autres. Et les données d’Israël, ainsi que les premiers signes aux États-Unis, suggèrent que la vaccination de masse fait vraiment chuter les cas et les décès de Covid-19.

Alors que les taux de vaccination en Amérique ont commencé à plafonner puis à baisser, il semblait plus urgent pour l’agence de signaler que les vaccins permettront aux gens de revenir à la normale en lançant une énorme incitation – une vie normale après la pandémie – devant des personnes non vaccinées. C’est cette pression, ainsi que les preuves croissantes de l’efficacité des vaccins, qui semblent avoir conduit les CDC à changer de cap.

Une grande question avec les nouvelles orientations du CDC est de savoir comment elles seront menées dans le monde réel. Dans les lieux publics, les gens sont-ils simplement censés croire que les sans masque sont vaccinés? Les entreprises commenceront-elles à demander une preuve de vaccination avant que quelqu’un ne puisse jeter le masque? Y aura-t-il une application quelconque ou supposera-t-on que les non-vaccinés sont laissés à eux-mêmes? Tout cela reste à voir.

Pourtant, c’est un grand pas pour l’Amérique vers une normale post-pandémique. Comme le directeur du CDC Rochelle Walensky a déclaré aux journalistes jeudi, «Nous avons tous aspiré à ce moment – quand nous pouvons revenir à un certain sens de la normalité. Sur la base de la trajectoire descendante continue des cas, des données scientifiques sur les performances de nos vaccins et de notre compréhension de la façon dont le virus se propage, ce moment est venu pour ceux qui sont complètement vaccinés.

Oui, les vaccins Covid-19 sont incroyables

Le CDC agit sur la base de preuves croissantes que les vaccins sont vraiment efficaces, y compris contre les variantes.

Les premiers essais cliniques évaluaient l’efficacité des vaccins à deux doses Moderna et Pfizer / BioNTech à plus de 95% et celle du vaccin à dose unique de Johnson & Johnson à plus de 70%. Les trois vaccins ont également conduit le risque d’hospitalisation et de décès à presque zéro.

Les preuves du monde réel l’ont également corroboré. Les données d’Israël, qui a la campagne de vaccination la plus avancée au monde, ont montré que le vaccin Pfizer / BioNTech était efficace à 90% pour prévenir Covid-19, avec de meilleurs taux de maladie symptomatique, d’hospitalisation et de décès. Israël a constaté cette efficacité de première main: depuis la réouverture en mars, après que la plupart des habitants du pays aient reçu au moins une dose, les nouveaux cas quotidiens de Covid-19 ont chuté de plus de 95% et les décès quotidiens sont désormais à un chiffre ou à zéro.

Un indice de ces résultats est également visible dans les chiffres américains. Alors que le pays a vacciné plus de personnes, les nouveaux cas quotidiens de Covid-19 en Amérique ont chuté de près de 50% depuis la mi-avril, les hospitalisations et les décès étant également à la baisse. Les cas graves restants font également partie des non-vaccinés, la Cleveland Clinic estimant que 99,75% de ses patients Covid-19 entre janvier et mi-avril n’étaient pas vaccinés.

Une préoccupation persistante est que les vaccins pourraient être moins efficaces contre les variantes de coronavirus qui ont fait leur apparition dans le monde, dont certaines semblent mieux se soustraire à l’immunité existante. Mais la recherche a montré que les vaccins sont également très efficaces contre les variantes, prévenant ainsi le risque de maladie grave et de décès.

Il y a eu quelques cas révolutionnaires de Covid-19 parmi les vaccinés. Mais il s’agit généralement d’infections plus légères, moins susceptibles de se transmettre et loin d’être courantes. «C’est moins de 0,01% des vaccinés», m’a dit Akiko Iwasaki, un immunologiste à Yale, citant les données du CDC. «Si extrêmement rare!»

On craignait également qu’une personne vaccinée puisse propager le virus. Mais au cours des dernières semaines, certaines études ont indiqué que les vaccins empêchent également les personnes vaccinées de propager le virus. Le CDC a résumé une de ces études dans le monde réel pour les vaccins Pfizer / BioNTech et Moderna, montrant que les vaccins arrêtent non seulement les symptômes mais également les infections globales et, par conséquent, la transmission:

Les résultats ont montré qu’après la deuxième dose de vaccin (le nombre de doses recommandé), le risque d’infection était réduit de 90 pour cent deux semaines ou plus après la vaccination. Après une dose unique de l’un ou l’autre vaccin, le risque d’infection des participants par le SRAS-CoV-2 a été réduit de 80 pour cent deux semaines ou plus après la vaccination.

Certains experts ont récemment cité ces preuves croissantes pour embrasser les anciennes libertés après avoir été vaccinés.

«Je suis complètement vaccinée et j’ai repris mes activités normales», m’a dit précédemment Monica Gandhi, médecin spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Californie à San Francisco. «Je suis allé dîner à l’intérieur, je suis allé à mon premier cinéma et j’irais dans un bar s’il y avait une opportunité!»

Le CDC adopte maintenant cette attitude. En plus de sa modification de ses directives sur les masques, l’agence a déclaré qu’elle réexaminerait ses autres recommandations pour s’assurer qu’elles correspondent à la compréhension actuelle des preuves. Dans l’ensemble, cela indique que les vaccinés doivent être sûrs qu’ils sont sûrs.

«La science démontre que si vous êtes complètement vacciné, vous êtes protégé», a déclaré Walensky. «Ce sont les gens qui ne sont pas complètement vaccinés dans ces milieux qui ne sont pas protégés.»

La politique américaine se concentre désormais sur la vaccination d’un plus grand nombre de personnes

Avec la nouvelle, l’Amérique est entrée dans une nouvelle phase de sa réponse Covid-19, dans laquelle elle est all-in sur les vaccins.

C’est le reflet de la réalité actuelle: maintenant que les vaccins sont largement disponibles et que plus de la moitié des adultes américains ont reçu au moins une dose, il est moins défendable de continuer à demander aux vaccinés de faire d’énormes sacrifices. Dans le même temps, les personnes non vaccinées restent exposées au risque de contracter un virus mortel, et les décideurs devraient faire tout leur possible pour s’assurer que le plus de personnes possible se font vacciner.

Une grande partie du pays avait déjà déménagé pour rouvrir, avec 14 États supprimant déjà complètement les mandats de masque. Les directives du CDC inciteront probablement davantage les États, peut-être à les amener, à tout le moins, à trouver des moyens de laisser les vaccinés échapper aux mandats des masques.

Pendant ce temps, l’administration du président Biden a souligné qu’elle se concentrait désormais sur la vaccination du plus grand nombre de personnes possible, l’adoption de stratégies pour améliorer l’accès, encourager les sceptiques à se faire vacciner et récompenser ceux qui se font vacciner. L’administration s’est fixé comme objectif de vacciner 70% des adultes d’ici le 4 juillet – avec la promesse qu’à ce moment-là, une grande partie du pays pourra vraiment revenir à la normale.

L’Ohio est un exemple récent de ce genre de changement. Cette semaine, le gouverneur Mike DeWine (à droite) a annoncé que l’État annulerait les ordonnances de santé liées à Covid, y compris son mandat de masque, en juin. Dans le même temps, il a dévoilé une loterie au cours de laquelle cinq personnes vaccinées auront la chance de gagner 1 million de dollars chacune.

L’annonce du CDC offre une autre incitation, avec la promesse que si vous êtes vacciné, vous n’aurez plus à vous soucier du risque pour votre santé et pourrez perdre le masque.

Voilà à quoi ressemble un retour à la normale. En adoptant les vaccins, l’Amérique est maintenant capable de mettre lentement mais sûrement Covid-19 – et tous les changements qu’il a imposés à nos vies – derrière nous.