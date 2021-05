Les nouvelles d’Israël | Ligne électrique ⋆ 10z virale

Le lancement quotidien de Jewish Insider me rend fou la plupart du temps, mais ce matin, il commence avec un résumé utile des dernières nouvelles d’Israël (liens omis ci-dessous):

La violence entre Gaza et Israël s’est intensifiée la nuit dernière, le Hamas tirant des centaines de roquettes vers la zone métropolitaine de Tel Aviv pour la première fois depuis 2018. Plus de 1 000 roquettes ont été tirées sur Israël depuis le début de la dernière série d’affrontements.

Des roquettes sont tombées presque sans interruption sur une grande partie d’Israël hier soir et se sont poursuivies pendant la nuit. Le nombre de morts en Israël est passé à six, dont un travailleur étranger indien tué à Rishon Lezion et un père et une fille arabes tués près de Lod.

Les FDI ont poursuivi de lourdes frappes contre des cibles du Hamas dans la bande de Gaza. Les responsables du ministère palestinien de la Santé évaluent le nombre de morts à Gaza à 43 Palestiniens, dont 13 enfants.

L’état d’urgence a été déclaré dans la ville mixte judéo-arabe de Lod, où de violents affrontements et émeutes se sont poursuivis hier, notamment des Arabes mettant le feu à une synagogue de la ville. De violents affrontements ont également fait rage dans la ville côtière mixte d’Acre.

Lors d’un discours en direct hier soir, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a promis que le Hamas «paierait un lourd tribut pour son agression» et a averti les Israéliens qu’une campagne contre Gaza «prendrait du temps».