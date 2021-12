Les nouvelles docuseries de Netflix ont les téléspectateurs collés à leurs écrans

Parmi les nombreux documentaires et docuseries de premier plan que Netflix a publiés en 2021, l’un des plus remarquables (du moins pour moi) était une série déballant «la mythologie et le mystère entourant les lieux infâmes de la criminalité contemporaine». C’est ainsi que le streamer a décrit la première saison de Crime Scene, qui portait le sous-titre The Vanishing at the Cecil Hotel. Le lieu tristement célèbre du centre-ville de Los Angeles a ensuite été présenté aux téléspectateurs comme un endroit sombre et inquiétant. Un rempli de bizarreries étranges et terrifiantes – et, bien sûr, de nombreux décès – au fil des ans. À tel point, en fait, que son surnom est devenu « Hotel Death », alors que la rumeur s’est répandue que c’était un endroit où les tueurs en série pouvaient aller pour se laisser aller, pour ainsi dire.

Pendant ce temps, une deuxième saison en trois épisodes des docuseries Crime Scene vient d’être ajoutée à Netflix. Cette fois, l’histoire se déplace sur la côte opposée des États-Unis. Et nous avons tous les détails ci-dessous.

Crime Scene: The Times Square Killer, maintenant sur Netflix

Cette saison de la série, selon le matériel de presse de Netflix, commence avec des pompiers répondant à un appel dans un hôtel miteux au milieu de Times Square. Nous sommes en décembre 1979, et ce que les pompiers découvrent parmi les décombres « choque même les détectives les plus chevronnés des homicides de New York, déclenchant une chasse à un tueur en série vicieux qui s’en prenait aux travailleuses du sexe opérant au sein de l’industrie du sexe alors en plein essor et à tout prix à Times Square ».

Les sujets filmés au cours de cette saison incluent tout le monde, des flics de beat aux habitants de Time Square. Ainsi que, selon Netflix, la fille du «roi du porno» autoproclamé de New York. La saison a été réalisée par Joe Berlinger et comprend trois épisodes de 45 minutes.

Selon Berlinger, dans une conversation avec Netflix, l’idée est venue après avoir emmené sa fille voir Hamilton en décembre 2019.

« C’était la saison des vacances », a-t-il déclaré au streamer, « et il y avait des lumières et de l’excitation dans l’air. Elle bourdonnait à propos de la série, et je viens de le voir dans ses yeux. Nous étions à Times Square et je me souviens lui avoir dit : « Quand j’avais 14 ou 15 ans, tu ne pouvais pas marcher ici sans prendre ta vie en main.

« Et c’est à ce moment-là que l’ampoule s’est éteinte. Cela m’a frappé à quel point la plupart des gens ont oublié cette époque.

Détails supplémentaires

En effet, cette série est un instantané d’un moment que, comme la fille de Berlinger, beaucoup de gens aujourd’hui pourraient ne pas être au courant. Scène de crime : The Times Square Killer ramène les téléspectateurs à une époque bien avant que ce ne soit un tronçon touristique de la ville de New York. Avant, il va sans dire qu’il y avait des tonnes de chaînes de restaurants et de magasins de détail vendant des tchotchkes.

Les titres et descriptions des épisodes sont les suivants :

Meurtre sur la 42e rue.: Lumières vives, ville de la peur : À Times Square, 1979, la police tombe sur une « chambre d’hôtel de l’enfer » enflammée abritant les corps de deux femmes.

Le terrain de chasse parfait: Après un autre meurtre macabre, les agents parlent aux travailleuses du sexe et examinent les dossiers de leurs clients. Pendant ce temps, des meurtres étrangement similaires se produisent dans le New Jersey.

Fin d’une époque: Quelques jours après l’évasion déchirante d’une femme, la police du NJ monte un dossier. Les agents de New York relient les points à mesure que les trophées sont dévoilés. Une fille cherche la fermeture.