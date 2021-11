Les nouvelles docuseries de Tom Brady sont sorties sur ESPN + et les fans n’en ont pas assez

Tom Brady a une nouvelle docuserie qui est sortie sur ESPN + aujourd’hui. Les docuseries s’appellent Man in the Arena : Tom Brady et se pencheront sur chaque saison où Brady a atteint le Super Bowl. Le premier épisode raconte que Brady devient le quart partant des New England Patriots en 2001 et mène l’équipe à son premier titre au Super Bowl.

« Tom Brady est une force dominante dans la NFL, et dans la culture au sens large, depuis deux décennies maintenant. Aucun joueur de mémoire récente n’a été plus analysé ou débattu, plus aimé ou vilipendé », a déclaré le réalisateur Gotham Chopra dans un communiqué de presse plus tôt. ce mois-ci. « Man in the Arena est un examen de son impact sur et en dehors du terrain, et je suis impatient que cette discussion se poursuive autour de la série. »

« Man in the Arena est plus qu’une série de faits saillants de carrière compilés ensemble », a déclaré Brady. « Cette série montre à quel point ce voyage a été incroyable pour moi ces 22 dernières années et les personnes incroyables qui m’ont marqué lors de cette aventure incroyable. C’est un aperçu de la façon dont ce voyage m’a aidé à devenir l’homme que je suis aujourd’hui » Voici un aperçu de ce que les médias sociaux avaient à dire sur les nouvelles docuseries de Brady.

Je ne peux pas arrêter de regarder

Je viens de regarder le premier épisode de Man in the Arena et la conclusion à laquelle je suis arrivé est que je ne me lasserai jamais de regarder Tom Brady lancer un ballon de football. – Lucy Burdge (@LucilleBurdge) 16 novembre 2021

Une autre personne a tweeté : » Tom Bradys Man in the Arena est un incontournable, m’a donné des frissons en regardant le premier épisode. «

Incroyable

« Man In The Arena » est incroyable. Cela vous rappelle vraiment à quel point Tom Brady a compté pour cette organisation et les événements qui ont dû se dérouler pendant plus de 20 ans de domination soutenue. L’épisode n°1 vous fait vraiment apprécier Bledsoe et l’importance de son rôle dans les coulisses. – TJ (@PatriotsDissect) 16 novembre 2021

Une autre personne a déclaré à Brady et ESPN: « Vous vous êtes tous surpassés avec Man in the Arena. Cet épisode était si bon Jésus-Christ. »

Pas à propos de Tom

Le premier épisode du documentaire L’homme de Brady dans l’arène est bon (moins certains choix de montage..vous saurez de quoi je parle quand vous le regardez) .. aide évidemment à être un fan des Patriots et au moins pour le premier épisode il ne s’agit pas que de Tom – Joe Bailey (@joebaileysports) 16 novembre 2021

Un utilisateur des médias sociaux a déclaré: « Regarder ce truc de l’homme dans l’arène, ce qui est incroyable, j’ajouterai… mais ça va être un jour très très triste quand [Tom Brady] prend sa retraite, peu importe avec qui il est, quel que soit son âge, nous ne reverrons JAMAIS quelque chose comme ça. »

Humble

J’ai regardé le premier épisode de « Man in the Arena » de Tom Brady. C’est son meilleur et le plus humble projet à ce jour. Je vais reprendre la méthode TB12 n’importe quel jour. Pour @WEEI : https://t.co/OAes8HXm72 – Alex Reimer (@AlexReimer1) 16 novembre 2021

Et ce fan de la NFL a écrit : « En regardant ‘Man in the Arena’ et en réalisant que ma haine pour Tom Brady est presque complètement effacée à ce stade de ma vie et remplacée par un respect total et absolu. »

