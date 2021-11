Les nouvelles docuseries de tueurs en série de Netflix ont les téléspectateurs accrochés

Netflix continue de consolider sa place en tant que source incontournable du vrai crime, et les dernières docuseries de tueurs en série du streamer génèrent beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux. Dans la foulée d’autres titres à succès de vrais crimes pour trouver leur maison sur Netflix – nous parlons de tout, de Abducted in Plain Sight à Conversations With a Killer: The Ted Bundy Tapes to Don’t F ** k with Cats – Catching Killers est arrivé dans la bibliothèque de la plate-forme de streaming le jeudi 4 novembre, attirant rapidement les téléspectateurs avec sa variante du vrai genre criminel.

Produit par Louise Norman, Tom Keeling et Lydia Delmonte et réalisé par Suemay Oram, Catching Killers se concentre sur les enquêteurs qui ont appréhendé et aidé à incarcérer certains des tueurs les plus violents du monde plutôt que de se concentrer sur les tueurs eux-mêmes et les crimes odieux qu’ils ont commis. Dans l’émission, les enquêteurs « révèlent les détails déchirants et effrayants de leurs efforts extraordinaires », selon le synopsis officiel. Tout au long de la série de quatre épisodes, l’émission examine les cas de Green River Killer, l’affaire Aileen Wuornos et l’affaire Happy Face Killer, qui est divisée en deux parties.

À ses débuts, Catching Killers a fait son entrée dans le Top 10 des séries télévisées les plus populaires sur la plate-forme de streaming, atteignant la sixième place. Alors que la série a depuis abandonné le Top 10, elle continue de générer beaucoup de buzz de la part des téléspectateurs en ligne, dont beaucoup ont déclaré avoir été instantanément accrochés par la série. Continuez à faire défiler pour voir ce que les gens disent de la dernière tuile de vrai crime de Netflix.

‘Palpitant’

« Ne manquez pas de le regarder. [Catching Killers] Documentaire passionnant sur les tueurs en série !! » un téléspectateur a tweeté son approbation des docuseries.

‘Trop bien’

Netflix : Qui veut un autre documentaire sur la capture de tueurs en série, il s’appelle même Catching Killers ?! Moi : pic.twitter.com/fW1zpdo6wN – Charley dit BEAT ICHIGAN 🌰🏈 (@charley_yorks) 4 novembre 2021

« Regardé les 4 épisodes de [Catching Killers] au [Netflix] trop bien. Omg », a écrit quelqu’un d’autre.

Spectacle de frénésie courte parfaite

Si vous cherchez quelque chose à regarder ce soir Catching Killers @netflix pic.twitter.com/elFY3ZGs5C – NaughtyByNature♓️ (@ponyanya4) 8 novembre 2021

« Aileen Wuornos est la seule tueuse en série pour laquelle j’ai de la sympathie. « Je pense qu’elle était capable d’être réhabilitée et qu’elle n’aurait pas dû être condamnée à mort. »

‘Un voyage’

Attraper les tueurs sur Netflix est un voyage !!!! ?? – sheila mwanyigha (@MissMwanyigha) 17 novembre 2021

« Maintenant regarde [Catching Killers] sur Netflix », a partagé un autre abonné. « Parce que rien ne dit samedi soir qu’un programme sur les tueurs en série. »

‘Fascinant & émouvant’

Attraper des tueurs sur Netflix est une excellente série documentaire – 603🍇Mafia🍇 (@603Mafia) 15 novembre 2021

« J’ai regardé 3 épisodes de CATCHING KILLERS sur [Netflix’ while I put [Night Worms] des autocollants sur des enveloppes et c’est TELLEMENT BON », a partagé un autre fan. « L’émission interviewe l’équipe d’enquête qui a travaillé sur des cas prolifiques de tueurs en série pour les résoudre. Très fascinant & émouvant. Recommander. »

