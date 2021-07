Les nouvelles docuseries Naomi Osaka de Netflix sont plus qu’incroyables

Mardi, Netflix a lancé une bande-annonce pour ses nouvelles docuseries Naomi Osaka, dont la sortie est prévue le 16 juillet – et d’un très bref aperçu, il s’annonce déjà comme l’un des documentaires sportifs les plus convaincants de la mémoire récente.

La série en trois parties est un regard brutalement honnête sur la vie d’Osaka, racontée par l’athlète elle-même. Il détaille non seulement l’ascension de la star du tennis vers la gloire, mais aussi ses difficultés à être constamment aux yeux du public, tout en faisant pression pour la justice sociale et la pression sans fin de rester au top.

Réalisé par Garett Bradley, un documentariste de renom dont le travail Time a été nominé pour un Academy Award, la sortie de Naomi Osaka ne pouvait pas arriver à un moment plus poignant après que la star se soit retirée de Roland-Garros en raison de sa disponibilité médiatique et des retombées qui ont suivi. par conséquent.

Parlant de son film, Bradley a déclaré ce qui suit :

“La série parle du voyage de Naomi, dans un instantané de sa vie, mais elle parle aussi du but de la vie, de la valeur personnelle, du courage qu’il faut pour permettre à ses valeurs personnelles d’informer son travail et vice versa. Plus que tout, j’espère que les gens peuvent ressentir le pouvoir de l’empathie et se sentir encouragés à prendre des risques dans la vie, peut-être surtout dans les moments où les enjeux peuvent sembler incroyablement élevés.