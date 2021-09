Les nouvelles docuseries Netflix ‘Monsters Inside’ sont une montre brutale – .

Une voix off dans la bande-annonce de l’une des émissions les plus récentes brûlant les tableaux de sortie de Netflix en ce moment – ​​la série limitée Monsters Inside Netflix, sortie il y a quelques jours à peine – pose aux téléspectateurs une question effrayante. « Avez-vous déjà vu quelqu’un changer de personnalité sous vos yeux ? »

L’implication est que vous le ferez beaucoup pendant Monsters Inside: The 24 Faces of Billy Milligan. Ce nouveau docusérie en quatre épisodes raconte l’histoire d’un violeur en série accusé dans les années 1970 qui a affirmé que ses actions étaient contrôlées par plusieurs personnalités en lui. Inutile de dire que les reportages sur ses crimes ont déclenché une odyssée juridique – et ont gardé l’Amérique en haleine. De cette façon, on ne peut pas détourner le regard d’un accident de voiture.

La série Monsters Inside Netflix, en streaming maintenant

“En 1977, un violeur en série a frappé l’Ohio State University”, lit-on dans le synopsis officiel de Netflix. « Des preuves accablantes ont rapidement conduit les enquêteurs à Billy Milligan, un jeune homme sans but avec une enfance traumatisante et un casier judiciaire.

« Pourtant, lors de son arrestation, Billy n’avait aucun souvenir des agressions et ses manières semblaient changer sur place. Un défilé de psychiatres lui a diagnostiqué un trouble de la personnalité multiple (maintenant connu sous le nom de trouble dissociatif de l’identité), déterminant finalement que jusqu’à 24 « multiples » distincts existaient dans son esprit. » Les avocats de la défense ont utilisé une nouvelle stratégie à l’époque – innocente pour cause de folie, en raison de ce trouble de la personnalité.

En 1977, le procès de Billy Milligan a divisé la nation après avoir reçu un diagnostic de trouble de la personnalité multiple – était-ce à blâmer pour ses crimes ou était-ce simplement un acte d’un brillant sociopathe ? Monsters Inside: Les 24 visages de Billy Milligan premières le 22 septembre pic.twitter.com/nkxiWDrZA0 – Netflix (@netflix) 23 août 2021

Dans cette série, le réalisateur Olivier Megaton inclut également des entretiens avec la famille Milligan. Ainsi que des amis, des médecins et des professionnels de l’application des lois qui ont travaillé sur l’affaire. Netflix résume : « Plus de 40 ans après le verdict historique, presque tout le monde se pose encore des questions : les multiples personnalités de Billy contrôlaient-elles effectivement ses actions, ou étaient-elles une couverture commode pour un brillant sociopathe narcissique ?

Vrai crime

Soit dit en passant, cette sortie fait suite au dévoilement par le streamer d’une liste de contenus de véritables crimes à venir – y compris quelque chose qui sera certainement un autre succès viral, Tiger King Season 2.

Les autres comprennent :

The Puppet Master: Hunting the Ultimate Conman (premières de la série en janvier 2022) The Tinder Swindler (premières du film en février 2022) Trust No One: The Hunt for the Crypto King (premières du film en 2022) et Bad Vegan (premières de la série en 2022)

Pour l’instant, Monsters Inside ne manquera pas de faire parler les abonnés de Netflix. Parmi les professionnels qui ont interagi avec lui, par exemple, le psychiatre nommé par le tribunal de Milligan a décidé qu’il était définitivement atteint d’une maladie mentale.

La bande-annonce de cette série se termine cependant par ce qui semble être un avocat tonitruant : “Je me moque de quelle personnalité il veut aller en prison… mais l’un d’eux va en prison.”

Source de l’image : Netflix