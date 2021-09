Les nouvelles docuseries percutantes de Netflix laissent les téléspectateurs en larmes • .

Dans les premiers instants de la nouvelle série documentaire Netflix Turning Point: 9/11 and the War on Terror, il y a un enregistrement de l’hôtesse de l’air Betty Ong parlant par téléphone avec un agent de réservation anonyme. « Numéro trois à l’arrière – le poste de pilotage ne répond pas », peut-on entendre dire Ong, une hôtesse de l’air sur le vol 11 d’American Airlines. À ce moment-là, il est 8 h 19, heure de l’Est, le 11 septembre 2001. « Quelqu’un a été poignardé en classe affaires. Et je pense qu’il y a de la masse que nous ne pouvons pas respirer.

“Je ne sais pas. Je pense que nous sommes détournés.

Turning Point, série Netflix 9/11 – maintenant en streaming

Après une exposition et une présentation des participants à ces docuseries brûlantes – dont la sortie est programmée pour le 20e anniversaire des attentats terroristes du 11 septembre – un autre enregistrement est entendu quelques minutes plus tard. Encore une fois, du vol 11 d’American Airlines. Cette fois, cependant, ce n’est pas Ong que nous entendons. C’est la voix effrayante du pirate de l’air Mohamed Atta.

« Nous avons des avions. Restez tranquille et tout ira bien. Nous retournons à l’aéroport.

Il est maintenant 8h24 HNE.

Un responsable de la FAA de Boston essaie d’entrer en contact avec l’avion, essayant apparemment de demander si le pirate de l’air essaie de parler aux responsables qui surveillent le vol. Ou si Atta veut s’adresser aux gens à l’intérieur de l’avion condamné. Tout se déroule si vite. Différents responsables de la FAA se demandent sans cesse si cela se produit vraiment ou s’il s’agit d’une sorte d’exercice.

“Personne ne bouge”, poursuit Atta, cette fois apparemment aux passagers. “Ca va aller. Si vous essayez de faire des mouvements, vous vous mettrez en danger, vous et l’avion.

Notre série documentaire lancée ce mercredi 1er septembre sur @netflix “Turning Point: 9/11” #TurningPoint911 #Afghanishtan #USwithdrawal #WarOnTerror #Taliban #documentaryseries @knappB @vistakhalid @CharlotteBellis @SultanFaizy pic.twitter.com/ZkRUXXOQGU – Mohammed Naqvi (@manaqvi) 29 août 2021

‘Une belle journée qui vire au brun’

À divers moments de Turning Point, une docusérie en cinq parties du réalisateur Brian Knappenberger, je me suis retrouvé à retenir mon souffle. Involontaire, à cause de l’histoire intensément inquiétante qui se déroule ici. Celui que nous connaissons tous, bien sûr, déjà intimement. Nous savons ce qui se passe et nous savons comment cela se termine.

Mais le voir reconstitué ainsi, sous la forme d’enregistrements audio, de nouveaux clips vidéo et de nouvelles interviews, donne vie à tout cela d’une manière qui vous donne l’impression de le revivre pour la première fois.

Une phrase qui m’est restée est le souvenir d’un New-Yorkais de la façon dont, une fois que les cendres et la fumée des tours détruites ont commencé à se répandre et à s’élever à travers Manhattan, cela a conduit à « une belle journée devenant brune ».

Je recommande vivement cette série de docu @Netflix “Turning Point: 9/11 and the War on Terror”. Voyez comment la guerre par procuration du gouvernement américain avec la Russie en Afghanistan a abouti au 11 septembre. Une histoire sur les mensonges du gouvernement américain, la surveillance de masse, la torture, les crimes de guerre, la propagande et le coût de la guerre contre le terrorisme. pic.twitter.com/yBbyLWhT2e – Kim Dotcom (@KimDotcom) 3 septembre 2021

La trame de fond de cette terrible journée est particulièrement révélatrice dans ces docuseries. Et un aperçu de la façon dont cela a un jour modifié le cours de l’histoire des États-Unis. Il a ouvert la voie à un nouvel appareil de sécurité nationale. Nous a donné le président Barack Obama, en réponse au leadership du président George W. Bush. Ce qui à son tour a conduit à l’ascension du président Trump, en réponse au président Obama – et ainsi de suite.

La « bonne guerre » dans le « cimetière des empires »

“La série présente un large éventail de personnes interrogées”, explique Netflix, “y compris des responsables de plusieurs administrations présidentielles américaines, d’anciens membres de la CIA et des vétérans de l’armée américaine ainsi que des soldats de l’armée nationale afghane, des commandants talibans, des membres du gouvernement afghan, des chefs de guerre afghans. , et des civils afghans. Beaucoup de ceux qui n’avaient jamais parlé devant la caméra auparavant. Il met également en lumière les voix des survivants des attaques eux-mêmes. »

Cela s’est également produit plusieurs années avant le lancement de l’iPhone et la création de piliers Internet modernes comme Facebook et Twitter. À l’époque, nous n’étions pas aussi attachés à la grille numérique et branchés aux nouvelles que nous le sommes maintenant, ce qui permet à cette série Netflix de combler également certaines lacunes cruciales dans nos connaissances.

Et oui, la série nous emmène directement aux événements qui se sont produits même ces derniers jours. Il détaille comment et pourquoi nous nous sommes retrouvés avec ce qui a commencé comme une « bonne guerre » en Afghanistan. Celui qui a vite mal tourné. Extrait du résumé du cinquième et dernier épisode de Turning Point, intitulé Graveyard of Empires : « Après deux décennies, les États-Unis visent à mettre fin à leur plus longue guerre. Mais son retrait menace de replonger l’Afghanistan dans une violence répressive et sanglante.