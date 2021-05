Les nouvelles données de vote pour les élections de 2020 sur la race, l’éducation et le sexe racontent une histoire complexe

Dans les jours et les semaines qui ont suivi les résultats de l’élection présidentielle, les commentateurs qui tentent de comprendre ce qui s’est passé avec la démographie des électeurs sont souvent dans le brouillard – obligés de se fier à des sondages de sortie peu fiables. Une analyse plus rigoureuse prend tout simplement plus de temps.

Maintenant, Catalist, une société de données démocrate, a publié un rapport sur «Ce qui s’est passé en 2020», rédigé par Yair Ghitza et Jonathan Robinson, qui tente sérieusement de répondre à cette question. Le rapport est supérieur aux sondages de sortie car il est basé sur leur recherche de ce que l’on appelle un «fichier électoral». Fondamentalement, ils ont rassemblé une grande base de données d’informations sur la participation des électeurs réels, assemblées à partir de registres nationaux ou locaux sur les personnes qui se sont réellement présentées.

Cette information a ses limites – c’est un scrutin secret, donc nous ne savons pas pour qui des personnes spécifiques ont voté. Mais ces informations peuvent être complétées par des résultats de vote au niveau des circonscriptions, des informations de recensement et des résultats d’enquête. Les auteurs catalistes ont rassemblé tout cela pour estimer le vote des différentes démographies. Certaines de leurs conclusions générales sur ce qui a changé depuis 2016:

La part des votes de Biden par les Latinos a diminué de 8 points de pourcentage par rapport à celle d’Hillary Clinton, et sa part des votes des Noirs a diminué de 3 points de pourcentage La part de Biden des électeurs blancs sans diplôme universitaire s’est améliorée d’environ 1 point de pourcentage par rapport à la part de Clinton Biden de les électeurs blancs titulaires d’un diplôme universitaire se sont améliorés d’environ 4 points de pourcentage par rapport à Clinton

Mais le rapport ne se contente pas d’examiner la question étroite de ce qui a changé dans chaque groupe, il nous aide à comprendre les coalitions des deux partis dans leur ensemble. Par exemple, cela rappelle le fait que la population blanche non universitaire, bien qu’elle diminue en pourcentage de l’électorat, reste assez importante (elle représentait environ 44% de tous les électeurs en 2020), et Trump en a remporté 63%. Et bien que Biden ait fait moins bien parmi les électeurs noirs que Clinton ou Obama, il a quand même remporté environ 90% de ce groupe.

Une note ici est que, dans le but de permettre des comparaisons faciles d’une année à l’autre, ces pourcentages sont calculés en ne regardant que les votes exprimés pour les candidats démocrates ou républicains, plutôt que pour les candidats tiers. C’est ce qu’on appelle la part des voix dans les deux sens – le rapport de Catalist se concentre sur cette métrique, donc toutes les références de cet article au pourcentage de vote démographique l’utiliseront également.

Le vote blanc non universitaire: la réussite électorale sous-reconnue de Joe Biden

Une grande attention a été accordée au déplacement des électeurs blancs formés à l’université vers Biden et les électeurs latinos vers Trump en 2020, ce qui a du sens – comme un tableau des spectacles catalistes, il s’agissait de changements particulièrement dramatiques.

Soutien bidirectionnel (démocrate vs républicain) pour les candidats démocrates, 2012-2020

Cataliste

Mais cela vaut également la peine de s’attarder sur un changement qui ne s’est pas produit en 2020, mais qui aurait pu être crucial – il semble que Trump n’a pas continué à gagner parmi les électeurs blancs sans diplôme universitaire. Selon le rapport de Catalist, 36% de ces électeurs ont soutenu Clinton, une baisse de 4 points par rapport à la performance d’Obama en 2012. Mais les démocrates n’ont pas continué à faire l’hémorragie de ces électeurs en 2020 – Biden s’est en fait légèrement amélioré, remportant 37% d’entre eux.

Cela a été crucial pour le succès de Biden pour deux raisons principales. Premièrement, les électeurs blancs non universitaires continuent de constituer une très grande partie de l’électorat. Les catalistes estiment que leur part de l’électorat a diminué, mais qu’ils étaient encore 44% de tous les électeurs en 2020. Et deuxièmement, ils représentent une part encore plus grande de l’électorat dans certains États clés du swing.

Composition de l’électorat par race, 2008-2020

Cataliste

Ainsi, le fait que Biden ait évité la tendance récente des démocrates à perdre de plus en plus d’électeurs blancs sans diplôme universitaire était en fait assez important dans sa victoire. S’il avait gagné, disons, 34% d’entre eux au lieu des 37% qu’il a gagnés, il pourrait très bien ne pas être président en ce moment.

En outre, la sténographie de l’expert dit souvent que les démocrates gagnent à cause d’une coalition d’électeurs blancs non blancs et diplômés d’université. Mais le graphique ci-dessous montre que les Blancs non universitaires représentent encore environ 32% du total des votes exprimés pour Biden. En comparaison, les électeurs noirs et latinos représentaient également 32% du total des votes pour Biden. Plus de la moitié de la coalition Trump, en revanche, est composée d’électeurs blancs n’ayant pas fait d’études universitaires (et la coalition de Trump est composée à 85% de blancs dans l’ensemble).

Composition raciale des coalitions Biden et Trump

Cataliste

En termes simples, il y a beaucoup de Blancs aux États-Unis d’Amérique, et beaucoup d’entre eux votent. Et il n’y a aucune raison de supposer que la performance d’Hillary Clinton au sein de ce groupe a été le plancher pour savoir à quel point les démocrates peuvent tomber. À titre de comparaison, en 2016, la part de Trump du vote des Blancs diplômés d’université a chuté de 4 points par rapport à la part de Romney en 2012 – puis, en 2020, elle a chuté de 4 points supplémentaires. Mais, selon le rapport de Catalist, Biden a évité de nouvelles baisses parmi les Blancs non universitaires et a légèrement amélioré la performance de Clinton.

Électeurs latinos: le problème mieux reconnu de Biden

La détérioration de la performance de Biden parmi les électeurs latinos par rapport aux anciens candidats démocrates a été beaucoup discutée depuis les élections, et Catalist met quelques chiffres sur ce qui s’est passé là-bas – le groupe estime qu’Hillary Clinton a remporté 71% des électeurs latinos en 2016, mais Biden en a remporté 63 pour cent en 2020. Cette baisse de 8 points est le changement le plus spectaculaire en quatre ans parmi les principaux groupes raciaux ou ethniques observés dans les données de Catalist.

Cela s’inscrit dans le contexte d’une augmentation massive du taux de participation latino dans son ensemble – alors que le taux de participation était en hausse dans tous les domaines, il était particulièrement en hausse parmi les électeurs latinos (et asiatiques), ce qui n’est qu’une augmentation incroyable sur une période de quatre ans.

Augmentation du taux de participation par race, 2016-2020

Cataliste

Cette augmentation du taux de participation signifie que la part latino-américaine de l’électorat a poursuivi sa tendance à la croissance – les électeurs latinos représentaient 7% de l’électorat en 2012, 9% en 2016 et 10% en 2020.

La montée en flèche du taux de participation soulève également une question: Trump s’est-il amélioré parce que les Latinos qui votaient auparavant sont passés du soutien des démocrates aux républicains, ou ses gains étaient-ils principalement parmi les nouveaux électeurs? Le cataliste ne fournit pas de réponse définitive, mais les auteurs disent: “Nous voyons des preuves suggérant que ces deux facteurs ont joué un certain rôle.”

Contrairement aux affirmations selon lesquelles la détérioration des performances des démocrates avec les Latinos était principalement concentrée chez les Cubano-Américains en Floride, le rapport révèle que la baisse était plus large – mais que les baisses étaient plus faibles dans les États clés que Biden a à peine gagnés, comme l’Arizona et la Géorgie.

Baisse du soutien démocratique latino-américain, 2016-2020

Cataliste

«Les Mexicains sont le plus grand sous-groupe de Latino dans la plupart des États du pays, et les zones fortement mexicaines ont également affiché une baisse (6 points), bien que plus petite que les zones cubaines», écrivent les auteurs. «Portoricain, dominicain et les régions avec d’autres groupes dominants étaient au milieu (8-9 points de baisse), près de la moyenne nationale» baisse chez les Latinos.

Baisse du soutien démocratique latino-américain, 2016-2020

Cataliste

Si les démocrates ne trouvent pas le moyen d’inverser ces baisses, ils auront du mal à concourir en Floride et au Texas. Mais si cela devient une tendance à plus long terme, cela pourrait également mettre en péril la force récente du parti au Nevada et ses gains très récents en Arizona.

Le soutien des électeurs noirs est crucial pour les démocrates – est-il en baisse?

Biden a remporté environ 90% du vote bidirectionnel parmi les électeurs noirs en 2020 – ce qui est à la fois une victoire écrasante et la pire performance pour un démocrate parmi les électeurs noirs depuis plus d’une décennie. Clinton a remporté 93% du vote bidirectionnel parmi les électeurs noirs en 2016, et Obama a remporté 97% en 2012.

Les auteurs soulignent que malgré cette baisse, «les électeurs noirs sont la clé du succès démocrate» – sans la grande majorité des électeurs noirs que Biden a remporté, il n’aurait pas pu être compétitif au niveau national ou dans les principaux États du Collège électoral comme la Géorgie, la Pennsylvanie ou Michigan.

En outre, le rapport estime que le taux de participation des électeurs noirs a augmenté de 14% par rapport à 2016, un taux d’augmentation plus élevé que celui des électeurs blancs des collèges (13%) ou des électeurs blancs non universitaires (11%). Il peut donc être vrai à la fois que Biden a fait pire que Clinton parmi les électeurs noirs, et aussi que les électeurs noirs restent un pilier central de la coalition démocrate.

Les électeurs blancs formés à l’université se sont tournés vers les démocrates (mais beaucoup votent toujours pour Trump)

Alors, comment Joe Biden gagne-t-il s’il améliore à peine la performance de Clinton parmi les électeurs blancs non scolarisés et fait pire que ce qu’elle a fait parmi les électeurs noirs, latinos et asiatiques?

C’est à cause de ces gains parmi les électeurs blancs titulaires d’un diplôme universitaire – où il a développé et étendu l’amélioration que Clinton avait faite. En 2012, Obama a remporté environ 46% de ces électeurs, en 2016, Clinton en a remporté 50% et en 2020, Biden en a remporté 54%.

Soutien bidirectionnel (démocrate vs républicain) pour les candidats démocrates, 2012-2020

Cataliste

Les électeurs blancs formés à l’université représentaient environ 28% de l’électorat en 2020 – à peu près autant que tous les électeurs non blancs réunis. Donc, gagner 54 à 46% des Blancs diplômés de l’université est très important.

En outre, selon le rapport, environ 58% des femmes blanches titulaires d’un diplôme universitaire ont voté pour Biden (contre 55% votant pour Clinton en 2016 et 50% votant pour Obama en 2012).

Part du vote démocratique de certains groupes d’électeurs blancs, 2012-2020

Cataliste

“Le principal à retenir, d’après nos données et d’autres, est que les diplômés des collèges blancs et les électeurs blancs des banlieues se sont fermement opposés au parti républicain de Donald Trump”, écrivent les auteurs.

Cela est vrai en ce qui concerne la tendance, et c’est l’un des facteurs les plus importants expliquant pourquoi Biden a gagné et Clinton n’a pas. Cependant, il est également important de souligner que 46% des Blancs formés à l’université ont encore voté pour Trump. Les démocrates ne dominent pas encore exactement dans ce groupe, et il reste à voir si leurs gains ici se révéleront durables.

Toutefois, l’un des points à retenir du rapport est qu’une majorité électorale est souvent une chose fragile de nos jours. Perdez quelques points parmi quelques groupes et cela pourrait vous échapper. Et certaines tendances apparentes se poursuivent d’une élection à l’autre – tandis que d’autres peuvent étonnamment s’inverser.