Les nouvelles données de YouHodler montrent la véritable santé des marchés de la cryptographie

YouHodler jette des ponts entre les mondes fiduciaire et cryptographique, en utilisant des actifs cryptographiques soit comme garantie pour les prêts fiduciaires, soit par le biais de produits d’épargne et de prêt. Au cours des trois mois précédant le 14 septembre, la pièce d’épargne la plus populaire était le stablecoin USDT (17,7% du total), suivi de l’ethereum (13,1%) puis du bitcoin (12,9%). En effet, dans la liste des 30 pièces d’épargne les plus populaires, il y a sept pièces stables, dont USDC, EURS, DAI et BUSD.

