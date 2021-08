Les nouvelles escroqueries dangereuses par e-mail combinant phishing et voix | La technologie

Les experts en sécurité mettent en garde contre une nouvelle forme de tromperie appelée vishing qui peut être fatale pour les utilisateurs moins attentifs, et l’excuse est l’habituelle : des produits technologiques très coûteux.

Tout avance et tout s’améliore. C’est commun dans tous les domaines, la sécurité étant l’un de ceux qui investissent le plus dans la croissance et l’amélioration. Le problème est qu’à chaque pas dans cette direction, les escrocs en font un autre. C’est l’éternel combat du chat et de la souris.

Si les hackers des années 2000 voyageaient jusqu’au présent, ils ne pourraient rien faire, le domaine de la cybersécurité a tellement avancé en si peu de temps qu’il leur semble impossible de commettre leurs méfaits. Malheureusement, les pirates ne sont pas tombés dans le coma depuis 20 ans.

Et puisque l’originalité ne bat personne, la nouvelle arnaque peut en surprendre plus d’un, même si elle est la moins technologique depuis des années (pas comme l’arnaque Bizum).

Les experts de la société de sécurité Kaspersky ont mis en garde contre l’apparition de nouvelles vagues d’arnaques au vishing, qui est du phishing mais par la voix.

La société prétend que un nouveau groupe de criminels se fait passer pour des fabricants de matériel et de logiciels bien connus, avertissant les gens des problèmes avec leurs ordinateurs portables, smartphones et autres produits technologiques.

L’objectif est effrayer la victime pour qu’elle appelle le numéro dans l’e-mail. Une fois que la victime mord à l’hameçon et appelle le numéro, les attaquants tentent d’extraire des informations précieuses ou personnelles par téléphone ou, également, de faire installer par la victime certains logiciels malveillants.

La nouveauté de cette technique est que les messages ne contiennent pas de liens, mais ils contiennent des numéros de téléphone où le problème fictif peut être résolu que les escrocs ont été inventés pour que nous tombions dans leur tromperie.

Alors que les experts en sécurité sont toujours à la recherche d’escrocs, la recommandation que nous vous donnons est d’ignorer tout e-mail suspect, et moins s’il ne contient pas de liens fiables, juste un numéro de téléphone. Nous vous laissons avec les escroqueries les plus courantes sur Internet.