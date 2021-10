Les nouvelles expériences AR de Facebook Messenger promettent de rendre les appels vidéo de groupe plus amusants

Facebook a commencé à déployer de nouvelles expériences AR pour les appels vidéo sur Messenger et Messenger Rooms. Le géant des réseaux sociaux affirme que le nouveau « Group Effects » rendra les appels vidéo sur sa plate-forme beaucoup plus divertissants et amusants.

Les effets de groupe permettent enfin d’augmenter tout le monde lors d’un appel vidéo, offrant ainsi « un moyen plus amusant et immersif de se connecter avec ses amis et sa famille ». Alors que les nouvelles expériences AR sont limitées à Messenger et Messenger Rooms pour le moment, Facebook dit qu’elles seront bientôt disponibles sur Instagram également.

Les utilisateurs peuvent choisir parmi plus de 70 effets de groupe, y compris un jeu où « vous rivalisez pour créer le meilleur hamburger avec un effet avec un joli chat orange qui apparaît sur les écrans de tout le monde ».

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Pour essayer les nouveaux effets de groupe, démarrez un appel vidéo ou créez une salle dans l’application Messenger. Ensuite, appuyez sur le smiley et choisissez Effets de groupe dans la barre des effets.

En plus des nouvelles expériences AR, Facebook Messenger obtient également de nouveaux « effets de mots suggérés ». La fonctionnalité déclenche une animation au sein d’un chat lorsque vous envoyez un message comme « joyeux anniversaire » ou « félicitations ».

Facebook avait annoncé la fonctionnalité pour la première fois en août de cette année. Il est maintenant déployé auprès des utilisateurs sur iOS et devrait être disponible sur les meilleurs téléphones Android dans les semaines à venir.

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités déployées sur Facebook Messenger, citons les nouveaux « soundmojis » de James Bond, quatre effets AR du monde hanté pour Halloween et un tas de nouveaux thèmes de discussion.

Facebook a également annoncé qu’il étendrait son API Spark AR Multipeer pour permettre à davantage de développeurs de créer des effets de groupe. L’API permet à tous les créateurs et développeurs de créer des effets interactifs dynamiques en temps réel pour améliorer l’expérience d’appel vidéo pour les utilisateurs.

Nouveau sur Peacock

Voici les meilleures émissions sur Peacock en ce moment

Le service de streaming Peacock de NBC offre aux abonnés un accès à une tonne de contenu gratuit et premium. Avec tant de choix, nous avons dressé une liste des meilleurs spectacles de paon disponibles pour votre plus grand plaisir ce week-end !