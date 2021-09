Les nouvelles expériences de Twitter ne parviennent pas à gagner du terrain, ce qui pourrait entraîner des changements majeurs dans l’application

Nous devons parler de Twitter, et en particulier de ses derniers efforts pour augmenter la monétisation, et accélérer son développement de nouvelles fonctionnalités et outils pour inciter les utilisateurs populaires.

Au cours des derniers mois, Twitter a considérablement accéléré sa vitesse de développement, avec de nouvelles fonctionnalités telles que les flottes, Twitter Blue, les super suivis, les espaces, les communautés et plus encore, qui se succèdent rapidement.

Le chef de produit Twitter Kayvon Beykpour a récemment salué les efforts de son équipe sur ce front, créditant la culture interne et une nouvelle vision stratégique pour ses améliorations. Mais la question ici est « s’agit-il vraiment d’améliorations ? »

Twitter essaie beaucoup de choses, c’est sûr, et il en a besoin pour maximiser son potentiel – et on ne peut nier que Twitter traîne les pieds sur ce front depuis trop longtemps. Mais ses expériences vont-elles réellement porter leurs fruits ?

Et s’ils ne le font pas, alors quoi?

Le cas le plus évident, bien sûr, est Fleets, la propre version de Twitter du format social Stories qui était essentiellement une pire version d’Instagram ou de Snapchat Stories au sein du système Twitter.

Twitter a lancé Fleets pour tous les utilisateurs en novembre 2020, puis l’a fermé le mois dernier, lui donnant moins d’un an de fonctionnement avant de tirer la goupille. Ce qu’il aurait dû faire, et Twitter a reçu des éloges pour avoir eu le courage de tester quelque chose de nouveau, puis d’admettre qu’il avait échoué.

Mais dans le même ordre d’idées, les autres expériences de Twitter ne semblent pas vraiment porter leurs fruits non plus, et si Twitter s’en tient à son approche, et les ferme également lorsqu’ils ne produisent pas, cela pourrait éventuellement donner une mauvaise image de ses processus de développement internes et la compréhension de son équipe de direction en ce qui concerne ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans la construction de la plate-forme.

Aujourd’hui, TechCrunch a rapporté qu’une autre des expériences de Twitter trébuche également à ses débuts, avec son abonné créateur Super Follows qui ne génère qu’environ 6000 $ au cours de ses deux premières semaines.

Super Follows n’est disponible qu’aux États-Unis et au Canada pour le moment, et deux semaines ne sont pas une période suffisamment indicative pour le considérer comme un échec, d’autant plus que les créateurs auront besoin de temps pour formuler leurs offres d’abonnement payant afin d’inciter les gens à abonnez-vous à eux. Mais 6 000 $ de réduction sur le lancement d’un produit, ce n’est pas génial, surtout si l’on considère également que Twitter compte plus de 37 millions d’utilisateurs actifs quotidiens aux États-Unis.

Au prix minimum pour Super Follows (2,99 $), cela suggérerait que seulement 2 000 utilisateurs – ou 0,005% de la base d’utilisateurs américains de Twitter – se sont abonnés à quelqu’un dans l’application. Et c’est à l’estimation la plus généreuse.

Il existe également Twitter Blue, son option complémentaire d’abonnement qui permet aux utilisateurs de payer pour des fonctionnalités supplémentaires telles que le rappel de tweet et de nouvelles options de couleur.

Twitter Blue est actuellement disponible en Australie et au Canada, et nous n’avons pas encore de statistiques sur l’utilisation, mais les options proposées ne sont pas trop convaincantes, et il sera intéressant de voir si les gens sont prêts à continuer à payer un mois des frais pour accéder à ces nouvelles fonctionnalités (un sentiment anecdotique semble suggérer que la plupart des abonnés ont trouvé les fonctionnalités intéressantes, mais ne valaient pas le coût supplémentaire).

Et puis vous avez Communautés, sa dernière grande poussée pour étendre l’engagement des tweets et maximiser l’utilisation.

Twitter a lancé Communautés la semaine dernière, et encore une fois, nous n’avons pas encore de données définitives sur ses performances, mais un rapide coup d’œil à travers les communautés actuellement proposées ne suggère pas qu’il “décolle” pour l’instant.

L’idée de Communautés est logique – les gens ne veulent pas toujours partager leurs commentaires avec tous leurs abonnés, les Communautés offrent donc un moyen d’avoir une discussion de groupe plus fermée dans l’application.

Mais dans la pratique, le processus a quelques défauts.

D’une part, étant donné que la plupart des utilisateurs réguliers de Twitter ont déjà organisé une liste de personnes qu’ils souhaitent entendre dans leurs flux, les communautés ne servent à rien pour se tenir au courant des sujets d’intérêt. Cela pourrait, bien sûr, vous permettre de trouver de nouvelles discussions sur les tweets à rejoindre, ce qui pourrait étendre votre activité de tweet, mais le processus d’invitation uniquement signifie que vous devez connaître quelqu’un déjà dans une communauté pour rejoindre, limitant vos options sur ce front.

Twitter pourrait supprimer la disposition sur les invitations uniquement, mais cela ouvrirait alors les Communautés à tous les spammeurs et tweeters indésirables qui ont envie de s’inscrire. cet égard).

Mais la principale raison pour laquelle les communautés ne semblent pas s’imposer est l’engagement.

Les tweeters prolifiques ont déjà beaucoup plus d’abonnés sur leurs poignées personnelles qu’ils n’en atteindront au sein d’une communauté, donc tweeter exclusivement aux communautés, seulement pour voir moins d’engagement, ne semble pas être une perspective trop attrayante.

Encore une fois, il est encore trop tôt pour le dire, mais pour le moment, cela ne semble pas être une solution idéale, et cela pourrait finir par être une autre expérience ratée pour la plate-forme.

Et les Espaces ?

Les espaces, qui se sont accrochés à la tendance sociale audio dirigée par Clubhouse, semblent toujours être prometteurs et pourraient encore devenir un élément plus important dans l’application, la nature publique de Twitter offrant le meilleur potentiel d’exposition des plateformes sociales audio actuelles sur offre.

Mais la découverte reste un problème, et lorsque vous voyez également la popularité de Clubhouse en déclin, il se peut que le streaming audio ne change pas la donne comme certains l’avaient prévu, et sans outils adéquats pour mettre en évidence les espaces en cours pour chaque utilisateur, il est difficile de voir Twitter tirer quelque chose de majeur de l’option, du moins à une échelle suffisamment large pour déplacer son aiguille d’utilisation de manière majeure.

Bien sûr, tous ces outils sont encore en cours de développement, et il se pourrait qu’ils finissent tous par gagner suffisamment de traction cumulative pour aider Twitter à améliorer ses performances, et il existe d’autres expériences telles que les profils professionnels qui sont prometteuses à leur manière.

Mais la question, comme indiqué, est de savoir ce qui se passe si ces nouveaux outils ne parviennent pas, ce qui pourrait être la considération clé dans le prochain changement de Twitter.

Parce que bien que Beykpour ait négligé cet élément dans ses raisons de l’accélération du développement de Twitter, le véritable facteur de motivation majeur ici est le conseil d’administration de Twitter et un groupe d’investisseurs qui s’y sont imposés l’année dernière, dans le but d’évincer le PDG actuel Jack Dorsey en raison de préoccupations avec sa direction dans l’entreprise.

Ces membres du conseil d’administration, d’Elliot Management Group, ne sont pas convaincus que Dorsey, qui dirige également Square, soit la bonne personne pour diriger Twitter, et ils ont conclu un accord avec Dorsey et l’équipe de direction de Twitter l’année dernière sur les objectifs de croissance et l’élan, ce qui a conduit à L’orientation renouvelée de Twitter sur le développement, annoncée lors de sa journée des analystes en février.

Si Dorsey and Co. n’atteignent pas ces objectifs, il est juste de supposer que des changements sont à venir, et cela pourrait voir la fin de la structure exécutive de Twitter telle que nous la connaissons, et toute une série de nouveaux changements à venir sur la plate-forme.

Ainsi, alors que la « culture » et d’autres facteurs jouent un rôle dans le nouvel objectif de développement de Twitter, la vérité ici est que Twitter a besoin d’au moins certains de ces paris pour porter ses fruits, sinon il a peu de chances d’atteindre ces objectifs. Et bien qu’elle soit désormais sur la bonne voie et que l’utilisation augmente régulièrement (en particulier dans les marchés en développement), les risques pour la plate-forme sont très réels et les données de réponse initiales suscitent probablement des inquiétudes à cet égard.

Mais Twitter doit expérimenter, il doit tester, il doit essayer de nouvelles choses afin de maximiser l’utilisation, tandis que le changement plus large de «l’économie des créateurs» force également, à certains égards, à attirer et à maintenir les talents créatifs.

Le problème est que la plupart de ces ajouts sont des solutions à la recherche de problèmes – ce sont des pièces supplémentaires du puzzle Twitter qui semblent devoir être là, mais qui ne correspondent peut-être finalement pas.

Il y a encore beaucoup à venir, et Twitter a des opportunités sur plusieurs fronts. Mais il sera intéressant de voir combien de ces nouveaux projets gagnent du terrain et ce que cela signifie pour ceux qui approuvent leur lancement.