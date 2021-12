Les nouvelles façades PS5 de Sony sont disponibles en options noires et colorées

Sony annonce enfin ses propres coques personnalisées pour la PS5. Les housses de console seront disponibles en noir, rouge, rose, bleu et violet, et fonctionneront à la fois sur les éditions numériques PS5 et PS5 standard. Sony sort les coques de console PS5 noires et rouges en janvier sur la plupart des marchés où la PS5 est vendue, les autres couleurs suivront au cours du premier semestre 2022.

Les nouvelles coques sont conçues pour correspondre aux couleurs des nouvelles options de contrôleur DualSense rose, bleu et violet. Ces nouvelles couleurs seront disponibles en janvier, la version violette étant vendue au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Allemagne via le programme d’accès anticipé direct PlayStation de Sony. D’autres détaillants stockeront le contrôleur violet DualSense le 11 février.

Les nouvelles couleurs DualSense de Sony.Image : Sony

Sony prévoit également de proposer la couverture noire PS5 le 21 janvier sur sa boutique en ligne directe PlayStation, avec une disponibilité chez d’autres détaillants le 18 février. Les couvertures PS5 seront disponibles au prix de 54,99 $ et les nouvelles options de contrôleur sont au prix de 74,99 $

L’annonce par Sony de nouvelles coques de console intervient quelques semaines seulement après que la société a breveté ses façades PS5. Sony a fait l’objet de poursuites judiciaires contre plusieurs sociétés tierces qui ont vendu des façades noires. DBrand a fait face à des poursuites judiciaires de la part de Sony, forçant la société à retirer ses façades et à les remplacer quelques jours plus tard par un nouveau design et une campagne de marketing qui se moquaient de l’équipe d’avocats de Sony.

Façades noires PS5 de Sony.Image: Sony

Mise à jour, le 13 décembre à 8 h 30 HE: Article mis à jour avec des informations sur les prix.