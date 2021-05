Les nouvelles fonctionnalités d’accessibilité d’Apple suggèrent-elles des changements d’interface utilisateur pour iOS 15? C’est possible

Plus tôt dans la journée, Apple a dévoilé une foule de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité à venir sur iOS, iPadOS et watchOS plus tard cette année. Dans les captures d’écran présentées dans le communiqué de presse d’Apple, nous pouvons voir ce qui semble être l’application Paramètres avec des cellules incrustées et une barre de navigation fusionnée avec l’arrière-plan. Bien que ces deux choses soient déjà possibles dans iOS 14, il semble que nous ayons peut-être un premier aperçu d’une actualisation subtile mais bienvenue de l’interface utilisateur.

Les développeurs sont déjà en mesure d’utiliser des cellules et des tableaux en incrustation dans iOS 14. En fait, Apple les utilise déjà dans Paramètres sur iPadOS. Sur iPhone, cependant, Apple ne les a pas encore implémentés dans les paramètres et dans plusieurs autres applications principales. Les cellules en médaillon font un meilleur travail en aidant les utilisateurs à délimiter entre différents groupes de paramètres, il ne serait donc pas trop surprenant de voir Apple les apporter largement à l’iPhone cette année.

En plus des cellules et des tableaux en médaillon, il semble qu’Apple implémente peut-être la barre de navigation et l’arrière-plan fusionnés dans le système. Comme les cellules en médaillon, c’est aussi quelque chose que les développeurs peuvent déjà faire.

Barre de navigation et arrière-plan fusionnés dans Safari

Barre de navigation et arrière-plan fusionnés dans les paramètres

Barre de navigation et arrière-plan fusionnés dans le domaine de la santé

Si vous regardez de près, chacune des captures d’écran ci-dessus montre des barres de navigation et des arrière-plans fusionnés. Vous pouvez les voir dans un modal dans Safari, dans le menu des sons d’arrière-plan, que nous prévoyons être dans Paramètres, et dans l’application Santé lorsque vous ajoutez de nouveaux points de données.

Il est toujours possible que ces images incluses dans le communiqué de presse soient des maquettes plutôt que de véritables captures d’écran indiquant le fonctionnement du logiciel.

Il est possible que tout cela soit juste une coïncidence ou que ces fonctionnalités soient utilisées avec parcimonie dans le système avec de nouvelles fonctionnalités. Mais avec l’iPad adoptant des cellules incrustées et des barres de navigation fusionnées l’année dernière dans l’application Paramètres, il est très probable que nous verrons quelque chose de similaire sur l’iPhone. En fin de compte, nous ne nous attendons pas à une refonte majeure de l’interface pour iOS 15, mais ces petites modifications auraient beaucoup de sens.

