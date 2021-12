Les nouvelles fonctionnalités d’achat de Google Chrome vous aideront à économiser pour les vacances

Les vacances sont à nos portes, et bien que de nombreuses personnes aient terminé leurs achats, il existe encore de nombreuses offres de dernière minute qui valent la peine d’être consultées. Google le sait, c’est pourquoi il introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités pour Chrome pour aider les utilisateurs à trouver les meilleures offres et à mieux gérer leurs paniers.

Cette semaine, Google rend l’affichage de l’onglet Chrome beaucoup plus utile pour suivre les prix des articles. Si vous avez des onglets ouverts sur les pages de produits, Chrome vous avertira désormais des changements de prix afin que vous puissiez vérifier rapidement si un article que vous envisagez bénéficie d’une belle remise. De cette façon, Chrome peut vous aider à effectuer un nouvel achat.

Google apporte également Lens à la barre de recherche de Chrome, afin que vous puissiez facilement rechercher en ligne les éléments que vous rencontrez lorsque vous êtes en déplacement. Certains utilisateurs disposent peut-être déjà de cette fonctionnalité sur la version bêta, mais elle arrive maintenant sur l’application stable. Lens arrive également dans la version de bureau de Chrome sur les meilleurs ordinateurs portables, afin que les utilisateurs puissent rechercher des éléments sur leur écran en cliquant avec le bouton droit sur l’image d’un produit et en sélectionnant « Rechercher des images avec Google Lens ».

Une autre nouvelle fonctionnalité arrivant sur le bureau est une nouvelle carte qui aidera les utilisateurs à suivre leurs paniers sur différents sites Web. Cette fonctionnalité a été introduite plus tôt cette année et permettra aux utilisateurs de continuer à magasiner sur des sites où ils ont ajouté des articles à un panier, directement à partir de la nouvelle page à onglet.

Enfin, Google rappelle aux utilisateurs ses autres fonctionnalités utiles, telles que la saisie automatique, pour renseigner automatiquement les informations de facturation et d’expédition, ce qui peut vous faire gagner du temps. Chrome peut également générer automatiquement des mots de passe uniques et enregistrer les informations de connexion, afin que vous n’ayez pas à vous souvenir de vos informations de connexion lorsque vous effectuez des achats sur différents sites Web.

Maintenant, sortez et obtenez ces offres !

