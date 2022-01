Les nouvelles fonctionnalités d’Android 13 pourraient rendre votre écran de verrouillage plus utile

Que souhaitez-vous savoir

Le changement de profil multi-utilisateur et la numérisation de code QR arrivent sur l’écran de verrouillage Android 13. Un appui long sur la touche d’accueil pour appeler Google Assistant peut être désactivé dans Android 13. Les utilisateurs multilingues pourront personnaliser les langues par application.

Android 12 n’est disponible que depuis quelques mois, mais l’aperçu attendu d’Android 13 est probablement imminent. En tant que tel, nous avons vu un flot de fuites, de nouvelles notifications et paramètres de langue à une fonction de transfert magique pour la lecture multimédia. Maintenant, nous voyons des preuves de deux nouvelles fonctionnalités d’écran de verrouillage Android 13 grâce à une version obtenue par Android Police.

Avant de déverrouiller leurs téléphones, les utilisateurs d’Android 13 pourront changer de profil d’utilisateur et même scanner des codes QR. Le premier est une nouvelle façon de changer de profil d’utilisateur et rendra la fonctionnalité à la fois plus facile et plus visible.

Source : Police Android

Cela aurait du sens si vous passiez votre téléphone à votre enfant et rendrait l’expérience beaucoup plus simple de changer de profil entre parent/enfant – ou même travail/personnel.

La numérisation des codes QR est quelque chose que la plupart des applications d’appareil photo des téléphones font très bien, mais avoir une option d’écran de verrouillage rapide pour la numérisation serait certainement utile. De plus, une nouvelle vignette à bascule rapide du scanner de code QR peut être ajoutée à la nuance de notification, si vous le souhaitez.

Source : Police Android

Ce n’est probablement pas plus simple que de lancer l’appareil photo pour scanner un code QR, mais cela comblerait le fossé entre les téléphones dont l’application pour appareil photo peut lire les codes QR de manière native et les téléphones qui ne le peuvent pas.

Les personnes qui préfèrent toujours utiliser la navigation d’origine à 3 boutons – c’est-à-dire les boutons de retour, d’accueil et de vue d’ensemble en bas de l’écran – pourront enfin désactiver la fonction d’appui long pour le bouton d’accueil.

Source : Police Android

Actuellement sur Android 12, un appui long sur le bouton d’accueil appelle Google Assistant. Si vous ne voulez pas qu’il fasse cela, un simple commutateur le rendra facile à désactiver.

Enfin, un autre regard sur la nouvelle fonctionnalité multilingue d’Android 13, qui permettra aux utilisateurs de choisir leur langue par application. La langue de chaque application peut être modifiée dans le menu système, logiquement situé sous les sections langues, langues de l’application.

Source : Police Android

Alors qu’Android 12 continue de se déployer sur les meilleurs téléphones Android, nous nous attendons à ce que le premier aperçu des développeurs d’Android 13 se produise dans le mois prochain. Le premier aperçu du développeur Android 12 a été mis en ligne le 18 février 2021, et on ne s’attend pas à ce que Google s’écarte de ce calendrier cette année.

Obtenez d’abord la prochaine version d’Android

Google Pixel 6

Toujours à la pointe de la technologie

Obtenez le Google Pixel 6 pour rester à jour avec la dernière version d’Android dès qu’elle est disponible.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.